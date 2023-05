Am Samstag geht's los: Startschuss fürs Stadtradeln im Landkreis Augsburg

Ab Samstag, 13. Mai, ist es wieder so weit im Augsburger Land: Tausende treten fürs Klima und den eigenen Spaß in die Pedale. Obendrein können Sie etwas gewinnen.

Ab Samstag können fleißige Radler aus dem Landkreis Augsburg was gewinnen. Denn von 13. Mai bis 2. Juni findet im Augsburger Land wieder das Stadtradeln statt, bei dem verschiedene Teams und Kommunen möglichst viele Kilometer auf dem Drahtesel sammeln sollen. Wer sich am meisten für den Klimaschutz abstrampelt, kommt aufs Treppchen.

Für zusätzliche Motivation soll der Wettbewerb mit anderen Teams sorgen. Um an der Kampagne teilzunehmen, können alle Bürgerinnen und Bürger ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/landkreis-augsburg möglich. Jeden Tag können online auf dieser Webseite oder in der Stadtradeln-App die eigenen Kilometer eingetragen und geprüft werden, wie die eigene Kommune im Vergleich zum Rest des Landkreises abschneidet. Dabei gibt es verschiedene Kategorien: Gesamtkilometer, Kilometer pro Einwohner und fahrradaktivstes Kommunalparlament.

Ziel der Aktion ist, dass Menschen privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und so für mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen werben – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren haben. Im vergangenen Jahr radelten aus dem Augsburger Land mehr als 5000 Menschen mit, heuer sind bereits 240 Teams angemeldet. Bundesweit läuft die Aktion bis zum 1. September. Der Landkreis Augsburg hat sich für die drei Wochen vom 13. Mai bis zum 2. Juni entschieden.

Auch die Schulen im Kreis Augsburg radeln mit

Neben dem Stadtradeln findet im Landkreis Augsburg dieses Jahr bereits zum fünften Mal das Schulradeln statt. Im gleichen Aktionszeitraum wie beim Stadtradeln werden von den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften und Eltern möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Auch hier werden die drei fahrradaktivsten Schulen vom Landkreis ausgezeichnet. Außerdem werden die beim Schulradeln gesammelten Kilometer den Kommunen und dem Landkreis beim Stadtradeln gutgeschrieben.

Flankiert wird das Stadtradeln im Landkreis von einer Reihe von Aktionen in den einzelnen Städten und Gemeinden. Wie im vergangenen Jahr soll es zudem einen zentralen Rad-Aktionstag geben.

Der Rad-Aktionstag für den ganzen Landkreis findet dieses Jahr in Schwabmünchen statt

Diesen veranstaltet der Landkreis Augsburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwabmünchen am Samstag, 20. Mai, von 11 bis 17 Uhr am Festplatz in der Holzheystraße in Schwabmünchen. Wer kommt, kann eine Fahrradwaschanlage ausprobieren, eine Ausstellung des Deutschen Fahrradmuseums bestaunen oder sich zur Diebstahlprävention das eigene Fahrrad codieren zu lassen. Dazu braucht es einen gültigen Kaufbeleg.

Zum Aktionstag sollen Sternfahrten aus den einzelnen Kommunen führen, sodass Radelnde in der Gruppe unterwegs sind. Das kann bei der Größe des Landkreises durchaus sportlich werden. Zwischen Meitingen und Schwabmünchen zum Beispiel liegen knapp 60 Kilometer.

Preise für fleißige Stadtradler im Kreis Augsburg

Der Lohn für die Mühen: Am 24. Juli findet im Landratsamt Augsburg die Abschlussveranstaltung zum Stadtradeln 2023 statt. Dabei werden die besten Ergebnisse belohnt. Der Landkreis Augsburg vergibt Preise in den vier Kategorien: fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometern, fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometern pro Person, größtes Team sowie fahrradaktivster Einzelradler. (AZ)