Am Wochenende wurde wieder viel getrunken - und trotz Promille gefahren

Bei Verkehrskontrollen in ihrem Einsatzgebiet am Freitagabend erwischte die Polizei Zusmarshausen mehrere betrunkene Autofahrer.

Zunächst kontrollierten die Beamten am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in Welden in der Burckhartstraße einen 44 Jahre alten Mann, der deutlich nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Alkotest zeigte laut Polizei 0,68 Promille. Der Mann wurde auf das Polizeirevier nach Zusmarshausen gebracht, wo der gerichtsverwertbare Test dann 0,72 Promille zeigte. Gegen 21.20 Uhr fiel einer Streife bei der Kontrolle auf der Staatsstraße von Horgau in Richtung Zusmarshausen beim Weiler Herpfenried ebenfalls Alkoholgeruch bei einem 51-jährigen Autofahrer auf. Er hatte sich, wie der Test ergab, mit 0,5 Promille ans Steuer gesetzt. Beide genannten Fahrer erwartet nun eine Anzeige, welche mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot verbunden ist.

Einen "Spitzenwert" erzielte am Freitagabend jedoch ein 39-jähriger Mann, den die Polizei gegen 23.30 in der Bahnhofstraße in Gessertshausen erwischte. Bei ihm zeigte der Test 1,12 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf das Revier gebracht und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (dav)