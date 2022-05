Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

An den Gymnasien im Landkreis Augsburg wird es immer voller

Im Landkreis gehen immer mehr Kinder auf ein Gymnasium, wie hier in Diedorf, die Anmeldungen steigen. Noch ist das von der räumlichen Situation her zu stemmen.

Plus Die Schülerzahlen an den Gymnasien steigen rascher als gedacht. Das könnte demnächst zu Raumproblemen führen. So viele Kinder aus der Ukraine sind dabei.

Von Jana Tallevi

Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf hat noch keine historisch lange Geschichte. Und doch könnten die Zahlen für die Anmeldung zum Schuljahr 2022/23 fast einmalig bleiben: 147 Mädchen und Buben hatten sich bis Mitte der Woche für den Besuch der fünften Klasse ab September eingeschrieben. Eine ähnlich hohe Zahl gab es bislang erst ein einziges Mal, nämlich im zweiten Jahr des Bestehens der Schule vor über zehn Jahren. Das habe Folgen für die Raumbelegung, sagt Schulleiter Günter Manhardt. Eine Sorge scheint sich bislang hingegen nicht zu bestätigen: übervolle Klassenzimmer durch viele neue Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine.

