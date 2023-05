An Erdbeerhäuschen kann für die Kartei der Not gespendet werden

Obstbauer Kraus aus Gessertshausen wiederholt eine erfolgreiche Aktion aus dem vergangenen Jahr. Nun kann an den Erdbeerhäuschen wieder gespendet werden.

Man kennt und schätzt sie in der ganzen Region: die Erdbeerhäuschen von Obstbauer Kraus. Der Gessertshauser Obstbauer mit seinen bekannte roten Häuschen am Straßenrand ist in der Saison überregional vertreten. So kann man seine Erdbeeren von der Augsburger Region über den Ammersee bis ins Allgäu hin kaufen. Anlässlich des 40. Firmenjubiläums im vergangenen Jahr standen an den Häuschen erstmals Spendenboxen für die Kartei der Not. 7900 Euro kamen so für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammen. Dieser Erfolg war Ansporn, es in dieser Erdbeersaison gleich noch einmal zu versuchen. Kartei-der-Not-Geschäftsführer Arnd Hansen brachte die Spendenboxen bei Josef Kraus in Gessertshausen vorbei und hofft jetzt natürlich auf eine gute Erdbeer-Saison.

Seit 1965 unterstützt das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Jährlich werden etwa 2000 Spendenanträge bearbeitet und 600 Familien unterstützt. (AZ)