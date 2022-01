Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Anfeindungen gegen die Presse: Corona-Proteste nehmen weiter zu

Plus Immer mehr Menschen gehen im Landkreis Augsburg auf die Straße, um ihren Unmut über die Corona-Politik kundzutun. In Stadtbergen wird auch die Presse zum Feindbild.

Von Matthias Schalla

Binnen weniger Minuten ist der Platz vor dem Rathaus in Stadtbergen rappelvoll. Dutzende Menschen stehen in Grüppchen zusammen, plaudern, rauchen oder zünden eine Laterne an. Eine Maske trägt so gut wie niemand, Abstände werden nicht eingehalten. So wie am Montag hat man sich auch in zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis Augsburg getroffen, um angeblich "spazieren zu gehen". Insgesamt waren es laut Polizei weit mehr als 1000 Menschen, die größtenteils ruhig und friedlich durch die Straßen marschierten. Doch in Stadtbergen mussten sich Vertreter der Presse einige Anfeindungen anhören.

