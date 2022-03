Landkreis Augsburg

Angezündete Holzstämme bei Wörleschwang lösen Angst vor Waldbrand aus

Plus Seit einigen Tagen werden fast täglich neue Brände gemeldet. Einen Zusammenhang kann die Polizei zumindest im Fall des abgebrannten Stadels in Fischach ausschließen.

Von Matthias Schalla

Die Meldungen über brennende Jagdeinrichtungen, Feuerstellen im Wald und glimmende Mülleimer im Augsburger Land häufen sich. Erst am Freitag standen auf einem Grundstück am Wiesleweg in Wollmetshofen zwei Mülltonnen, ein Sichtschutz, ein Blumenkübel, eine Lampe und mehrere Terrassendielen in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zuvor hatte es in dem kleinen Fischacher Ortsteil einen spektakulären Brand gegeben, bei dem ein Stadel völlig ausbrannte. Am Montag meldete die Polizei nun, dass mehrere große Holzstämme bei Wörleschwang angezündet wurden. Stehen die Taten möglicherweise im Zusammenhang?

