Anlaufstellen für Senioren im Landkreis Augsburg sollen weitergeführt werden

Drei Anlaufstellen finden Seniorinnen und Senioren für ihre Anliegen im Rahmen eines Pilotprojekts im Landkreis Augsburg: in Langerringen, Meitingen sowie beim Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster. In der jüngsten Sitzung des Beirats für Soziales und Seniorenfragen stellte Regina Mayer, Seniorenbeauftragte des Landkreises, den aktuellen Stand vor und gab einen Ausblick.

Seit Mai 2022 können sich Seniorinnen und Senioren in den Anlaufstellen beraten lassen. Am häufigsten ging es dabei um Pflegedienste, Wohnformen und Krankheiten. Wie Mayer berichtet, wird die Beratung gut angenommen. Während sich im Jahr 2022 noch recht wenige Menschen meldeten, waren es 2023 bis zu hundert Senioren in Meitingen. In Langerringen kamen vergangenes Jahr 80 Menschen zur Beratung, am Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster waren es 44. Die meisten Hilfesuchenden waren dabei zwischen 80 und 89 Jahre alt.

Meistens kommen die ratsuchenden Senioren aus dem direkten Umfeld der Stelle

Die Stelle in Langerringen wird von der Gemeinde in Kooperation mit der Johann-Müller-Altenheim-Stiftung im Auftrag des Landkreises betrieben. Durch die örtliche Einbindung in den Schorerhof sei die Beratung schnell angenommen, so Mayer. Daneben gab es weitere Angebote wie Spielenachmittage, einen Fahrdienst und Angehörigenabende. Die Beratung in Meitingen gab den Anstoß für die Meitinger Alltagshilfen und einen Fahrdienst. Im Holzwinkel wurden die wenigsten Menschen beraten. Ein Grund dafür ist, dass kein festes Personal eingesetzt wurde und die Beratung nur auf Anfrage stattfand.

Wie Mayer erklärte, nutzen auch Menschen aus umliegenden Kommunen die Beratungsstellen. Eine Karte veranschaulichte die Verteilung und zeigte, dass etwa in der Mitte des Landkreises ein Loch klafft: Von dort scheint der Weg zu den Anlaufstellen vielen zu weit zu sein. Die Nähe zum Wohnort ist für Seniorinnen und Senioren sei somit ausschlaggebend für den Besuch bei der Beratungsstelle.

Zahl der Anlaufstellen könnte schrittweise ausgebaut werden

Laut der Seniorenbeauftragten sei es wichtig, einen fest angestellten Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin mit mindestens 15 Wochenstunden an jeder Anlaufstelle zu haben. Ausschlaggebend seien auch feste Öffnungszeiten oder eine offene Sprechstunde, ebenso wie ein fester Beratungsort. In diesem Rahmen würde eine Weiterführung der Beratung den Landkreis etwa 27.000 Euro jährlich pro Anlaufstelle kosten.

Die Projektphase läuft noch bis April 2025. Über die Weiterführung wird dann der Kreisausschuss entscheiden. „Der Bedarf an Beratung und anderen Angeboten ist auf jeden Fall gegeben“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Der Beirat stimmte geschlossen dafür, das Projekt fortzuführen und empfahl dem Kreisausschuss ebenso, die Zahl der Anlaufstellen schrittweise auszubauen.

Seniorenberatung Langerringen: Schorerhof, Hauptstraße 50, 86853 Langerringen. Ansprechpartnerin: Daniela Jesussek, Telefon: 08232 7693242, E-Mail: jesussek@ahsjm.de, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 8 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung

Seniorenbüro Meitingen: Schulweg 6, 86405 Meitingen. Ansprechpartnerin: Corina Hock-Bronnhuber, E-Mail: seniorenbuero -anlaufstelle@augsburg-asb.de, Öffnungszeiten: Montag von 14 bis 16 Uhr unter 08271/8141730 Mittwoch von 14 bis 16 Uhr unter 08271/4281110

Kontakt zu Anlaufstellen im Holwinkel: Rathaus Altenmünster, Telefon: 08295 96900. Rathaus Welden, Telefon: 08293 6990