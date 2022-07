Anrufwelle im Augsburger Land: Vor diesen fiesen Maschen warnt die Polizei

Innerhalb eines Tages rufen Betrüger etliche Menschen im Augsburger Land an. Seit Wochen häufen sich die Fälle. Die Polizei rät zur Vorsicht und erklärt, das Vorgehen der Täter.

Die Polizei berichtet von einer Welle betrügerischer Anrufe im Augsburger Land. Seit Wochen häufen sich die Fälle. Besonders schlimm war es offenbar am Mittwoch. Bei der Polizei meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger, die alle nach der gleichen Masche hereingelegt werden sollten. Erst in der vergangenen Woche wurde ein Mann aus Welden durch Betrüger am Telefon um 50.000 Euro gebracht. Diesmal schlugen Betrüger vor allem im westlichen Landkreis zu.

Das sind die fiesen Maschen der Telefonbetrüger

Europol am Telefon? Um 11:34 Uhr klingelte es laut Polizei am Telefon eines 36-Jährigen aus Dinkelscherben . Am Telefon ertönte demnach eine Bandansage. Eine Stimme behauptet das Europäische Polizeiamt Europol sei in der Leitung. Der 36-Jährige solle die "1" drücken und werde dann mit einem Herrn Jacob von der "International Crime Agency Berlin" verbunden, schildert die Polizei . Dieser Herr Jacob wollten dann angeblich Daten abgleichen. Als der 36-Jährige sagte, er würde das auf seiner örtlich zuständigen Polizeidienststelle melden, beendete der Anrufer das Gespräch. Ebenso wie ein 44-Jähriger aus Lettenbach, der um 10.07 Uhr und um 12.34 Uhr angerufen wurden, berichtet die Polizei . Die gleiche Masche schildert auch ein 45-Jähriger, der um 11.57 Uhr angerufen wurde.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Betrüger geben sich als Polizisten aus Gegen 22.45 Uhr klingelte dann bei einer weiteren Frau aus Diedorf das Telefon. Diesmal wurde die Telefonnummer der Polizeiinspektion Augsburg Mitte angezeigt. Der Fachbegriff dafür lautet Spoofing, erklärt die Polizei . Bedeutet: Mithilfe eines Computerprogramms wird beim Anrufer die Nummer von an sich vertrauenswürdigen Stellen, zum Beispiel der Polizei oder anderen Behörden, angezeigt. Im Falle der 76-Jährigen aus Diedorf fragten die Betrüger dann nach Bargeld. Die Dame wurde zum Glück misstrauisch und beendete das Gespräch.

Polizei warnt: Keine persönlichen Angaben am Telefon

Die Polizei bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen, und weist darauf hin, am Telefon grundsätzlich keinerlei Angaben über das Vermögen oder vorhandene Wertgegenstände zu machen. Außerdem sollen am Telefon keinerlei persönliche Daten übermittelt werden.

