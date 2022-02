Landkreis Augsburg

19:14 Uhr

Anschläge geplant: Gericht verurteilt 21-Jährigen aus dem Kreis Augsburg

Ein Mann aus dem Kreis Augsburg plante jahrelang an Gewalttaten. Im Internet tauschte er sich mit Gleichgesinnten aus.

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Augsburg plante über Jahre hinweg an Gewalttaten. Ermittler stellten in seinem Zimmer Anleitungen Bomben-Bau sicher. Nun steht das Urteil fest.

Von Philipp Kinne

Jahrelang plante ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg Gewalttaten. Umgesetzt wurden sie zum Glück nie. Nun ist der junge Mann vor dem Augsburger Jugendschöffengericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. In seinem Zimmer fanden Ermittler der Polizei etliche erdrückende Beweise. Sie gehen davon aus, dass der junge Mann nach dem Vorbild des 2016 verübten Amoklaufs in München vorgehen wollte. Bei dem rechtsradikal motivierten Anschlag tötete ein 18-Jähriger neun Menschen. Der Angeklagte aus dem westlichen Kreis Augsburg räumte die schweren Vorwürfe ein. Aufgeflogen sind die grausigen Pläne wegen einer anderen Sache.

