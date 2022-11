Anschlagserie auf der B2: So läuft die Suche nach den Steinewerfern

Plus Erneut fliegt ein Stein von einer Brücke über die B2. Diesmal wird eine Frau bei Nordendorf leicht verletzt. Wo es bislang zu ähnlichen Fällen kam und wie die Polizei reagiert.

Wieder trifft ein Stein ein Auto auf der B2. Wieder wird eine Frau verletzt. Und wieder fehlt von einem Täter wohl jede Spur. Die Serie von Steinwürfen auf der viel befahrenen Straße im nördlichen Landkreis reißt nicht ab. Inzwischen sprechen die Ermittler von 19 ähnlichen Fällen. Die Ermittlungen laufen, teilt Polizeisprecher Markus Trieb auf Nachfrage mit: "Wir können deswegen nicht ins Detail gehen." Fakt sei aber, dass die Polizei trotz der laufenden Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist.