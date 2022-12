Region Augsburg

12:00 Uhr

Anschlagsserie auf B2 bricht ab: Keine neuen Fälle, aber auch keine Spur

Immer wieder flogen in den vergangenen Monaten Steine von Brücken über der B2. Zwei Frauen wurden verletzt. Nun bricht die Serie ab, doch ein Täter konnte nicht ermittelt werden.

Plus Nachdem immer wieder Steine auf fahrende Autos auf der B2 geworfen wurden, ist auf der viel befahrenen Straße Ruhe eingekehrt. Von einem Täter fehlt jede Spur.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Die Anschlagsserie begann im Oktober. Bei voller Fahrt traf ein Stein die Windschutzscheibe eines Autos auf der B2. In den kommenden Wochen sollten etliche weitere Steinwürfe folgen. Die Polizei geht davon aus, dass über 25 mehrere Zentimeter große Steine von Brücken über der viel befahrenen Straße im nördlichen Landkreis geworfen wurden. Die Frequenz der Anschläge nahm immer weiter zu. In der letzten Novemberwoche verging kaum ein Tag, an dem die Polizei keine neuen Fälle meldete. Nun gibt es eine gute Nachricht: Die lebensgefährliche Anschlagsserie bricht seit etwa einer Woche ab. Doch von einem Täter fehlt weiterhin jede Spur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen