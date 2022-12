Anschlagsserie auf der B2: Welche Strafe droht den Steinewerfern?

Plus Trotz massiver Polizeipräsenz reißt die Anschlagsserie nicht ab. Über 25 Autos wurden auf der B2 von Steinen getroffen. Ermittelt wird auch wegen versuchter Tötungsdelikte.

Die Anschlagsserie auf der B2 nimmt kein Ende. Inzwischen spricht die Polizei von mehr als 25 Fällen. Jedes Mal wurden fahrende Autos auf der autobahnähnlichen Strecke von Steinen getroffen. Bislang wurden zwei Frauen leicht verletzt. Wer die mehrere Zentimeter großen Steine geworfen hat, ist der Polizei noch immer ein Rätsel.