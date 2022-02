Ansturm auf Standesämter: Gläubige kehren der Kirche in Scharen den Rücken

Plus Jetzt reicht es, denken wohl viele Katholiken aufgrund des Missbrauchsskandals . Auch im Landkreis Augsburg treten aktuell viele Menschen aus der Kirche aus.

Die Nachrichten rund um das Gutachten zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche und die systematischen Vertuschungen, die sogar bis zum ehemaligen Papst reichen, hat wohl für viele Gläubige das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Anzahl der Kirchenaustritte allein in der zurückliegenden Woche sind extrem hoch.