Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Anton Rittel will sich in München für den ländlichen Raum starkmachen

Plus Anton Rittel tritt bei der Landtagswahl als Direktkandidat der Freien Wähler an. Diese Ideen will der Adelsrieder im bayerischen Parlament einbringen.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Ginge es nach Anton Rittel, müsste jeder Akademiker auch eine Lehre absolviert haben. Der Kreisvorsitzende der Freien Wähler legt Wert auf praktische Lebenserfahrung. Außerdem glaubt er, dass sich dann auch wieder mehr junge Leute entscheiden würden, ein Handwerk auszuüben. Anton Rittel selbst ist eher der zupackende Typ. Groß, kräftig und Hufschmied von Beruf. "Stadelbauer" wird der 56-Jährige in Adelsried noch immer genannt, auch wenn er einen Großteil seines Landes schon vor Jahren verkauft hat. Als Direktkandidat der Freien Wähler will er im Oktober für den Stimmkreis Augsburg-Land-Süd in den bayerischen Landtag einziehen.

Dort wolle er sich für den ländlichen Raum starkmachen, für das Handwerk und den Mittelstand, erklärt der Metallbaumeister. Seit 28 Jahren arbeitet er als selbstständiger Hufschmied. Statt des vergünstigten Industriestroms müsse es Gewerbestrom für jeden Gewerbetreibenden geben, nicht nur für die große Industrie, schlägt Anton Rittel vor. Der öffentliche Nahverkehr auf dem Land müsse sich verändern. Der Ausbau der Rufbus-Angebote wie zum Beispiel der Aktivvo-Bus rund um den Großraum Holzwinkel seien gute Alternativen für das Land, wo kaum jemand vom 49-Euro-Ticket profitiere. Die Krankenhäuser auf dem Land würde er stärker subventionieren, statt sie zu schließen. Rittel wünscht sich außerdem, dass mehr Geld in die Entwicklung kleiner Wasserstoffanlagen investiert wird, damit die Landbevölkerung den privat erzeugten Solarstrom auch speichern kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen