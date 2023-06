Landkreis Augsburg

Apothekerin: "Es ist kein Streik gegen die Kunden, sondern für sie"

Am deutschlandweiten Protesttag bleiben auch im Landkreis Augsburg viele Apotheken geschlossen.

Auch im Landkreis Augsburg bleiben am Mittwoch viele Apotheken geschlossen. Weshalb das so ist und warum Kunden davon profitieren sollen.

Wer am Mittwoch ein Medikament verschrieben bekommt, muss vermutlich deutlich weiter fahren als sonst. Der Grund: In ganz Deutschland bleiben am 14. Juni viele Apotheken geschlossen, auch im Augsburger Land. Anlass dieses Protesttages sind unter anderem Forderungen nach höheren Honoraren für rezeptpflichtige Medikamente sowie anhaltende Engpässe bei der Medikamentenversorgung.

Auch im Landkreis Augsburg beteiligen sich viele Apotheken an dem Protesttag. Um die Versorgung mit Medikamenten weiterhin zu gewährleisten, erhaltenen ein paar Apotheken allerdings einen Notdienst aufrecht.

