Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Auch für die fünften und sechsten Klassen gibt es jetzt Lollitests

Plus Für die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen im Landkreis Augsburg werden die Corona-Tests per Lolli künftig angenehmer.

Von Angela David

Statt in die Nase kommt das Wattestäbchen nun in den Mund zum Lutschen - auch an den weiterführenden Schulen - aber in den fünften und sechsten Klassen wird es angenehmer. Schon in der vergangenen Woche hätten die Mittelschulen nach den Faschingsferien mit den Pool-Testungen in den fünften und sechsten Klassen begonnen, berichtet Schulamtsleiter Thomas Adleff. Das betrifft im Landkreis 73 Klassen. Dabei werden die Proben mehrerer Kinder gemeinsam als Sammelprobe untersucht - das spart Zeit und Material. Sollte ein Pool positiv auf eine Infektion mit Covid-19 getestet werden, muss zeitnah ermittelt werden, welches Kind betroffen ist. Dafür ist eine individuelle Nachtestung erforderlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen