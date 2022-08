Auch Hund & Katz lieben den Sommer im Augsburger Land

Wir suchen die Lieblingsplätze unserer Vierbeiner. Mit etwas Glück gibt es Freikarten für die Show von Martin Rütter zu gewinnen.

Eine wahre Flut an tollen Fotos mit Hund und Katz erreicht immer noch die Redaktion unserer Zeitung. Bei den jüngsten Einsendungen hatten diesmal die Lumpis aus dem Augsburger Land die Nase vorn und die Stubentiger machten sich eher rar. Doch das Gewinnspiel ist noch lange nicht vorbei, und sicherlich werden unsere Leserinnen und Leser noch das ein oder andere Foto von ihren Miezen in petto haben. Schließlich lohnt sich die Teilnahme.

Mit etwas Glück können zehn Tierliebhaber kostenlos zur neuen Show „Der will nur spielen“ von Deutschlands beliebtestem Hundeprofi Martin Rütter. Verlost werden fünfmal zwei Eintrittskarten für seine Show „Der will nur spielen“ am 28. Oktober ab 20 Uhr in Günzburg im Forum am Hofgarten. So funktioniert die Teilnahme:

Mailen Sie uns ihr Lieblingsfoto

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto von dem sommerlichen Lieblingsplatz Ihres Vierbeiners, egal, ob Hund oder Katze. Stichwort: Gewinnspiel Martin Rütter. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über Ihr Tier (Alter, Name und Gemeinde). Die Mailadresse ist: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Geben Sie bitte eine Telefonnummer an, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Die Aktion läuft bis Montag, 12. September, 12 Uhr.

46 Bilder Die Lieblingsplätze von Hund & Katz im Augsburger Land Foto: Gabi Heinrich

Die schönsten Einsendungen werden immer wieder auch auf Sonderseiten in unserer Zeitung abgedruckt. Nach Ende der Aktion werden die fünf Gewinner für jeweils zwei Eintrittskarten von der Redaktion gezogen und benachrichtigt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter: www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

Lesen Sie dazu auch