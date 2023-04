Auf der Häuserfahrt Ideen für den eigenen Bau sammeln

Wie gelingt ein Neu- oder Umbau zweckmäßig, umweltgerecht und schön? Auf der Häuserfahrt durch den Landkreis gibt es nun Anregungen.

Wie baue ich das richtige Haus, das auch noch optisch etwas hermacht? Anregungen gibt es bei der Häuserfahrt im Landkreis Augsburg zu den außergewöhnlichsten und auch ausgezeichneten Gebäuden der Region. Termin ist am Samstag, 6. Mai, von 9 bis 18 Uhr. Die Fahrt wird veranstaltet vom Landesverein für Heimatpflege in Kooperation mit dem Landkreis Augsburg und versteht sich als eintägige Informationsveranstaltung für Menschen, die bauen oder alte Bausubstanz instand setzen oder umnutzen wollen. Aber auch, wer sich einfach für Baukultur interessiert, ist willkommen.

Ein Großteil der besichtigten Gebäude war im "Wettbewerbs zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land 2021“ des Landkreises Augsburg ausgezeichnet worden. Die ausgewählten Wohnhäuser und öffentlichen Gebäude deckten dabei die Themenbereiche der Einfügung in die regionale Hauslandschaft oder die städtebauliche Umgebung und des materialgerechten und ressourcenschonenden Bauens ab. Auch vorbildlich instand gesetzte alte oder denkmalgeschützte Gebäude sind Bestandteil der Häuserfahrt.

Erfahrende Fachleute sind als Ansprechpartner dabei

Als erfahrene Fachleute stehen Kreisheimatpflegerin Claudia Ried und Kreisbaumeister Frank Schwindling, der Bauberater des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, die Architekten und Eigentümer der Häuser als Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Angefahren werden unter anderem ausgezeichnete Gebäude in Bobingen, Langerringen, Walkertshofen, Zusmarshausen und Welden.

Treffpunkt ist am 6. Mai am Landratsamt in Augsburg, Prinzregentenplatz 4. Die Fahrt dauert von 9 bis etwa 18 Uhr. Anmeldung beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, Telefon 089/286629-0 oder E-Mail: info@heimat-bayern.de, Infos unter www.heimat-bayern.de. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen detaillierten Ablaufplan. Unterwegs ist eine Mittagspause im Gasthof "Goldener Adler" in Mittelneufnach vorgesehen (nicht im Preis inbegriffen). (AZ)

