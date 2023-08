Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Auf geht's zur Kneipp-Tour im Lechtal: Fünf Anlagen im Test

Die Kneippanlage in Westendorf liegt außerhalb des Ortes und zieht auch Auswärtige an.

Plus Das Wassertreten erfreut sich bei Hitze großer Beliebtheit. Wir haben in fünf Kneippanlagen rund um Meitingen ein paar Runden gedreht. Jeder Ort hat seinen eigenen Charme.

Von Regine Kahl

Abkühlung bitte! Alle haben diesen großen Wunsch bei Hitze. Neben dem Badesee bieten Kneippanlagen eine Erfrischung. Im Storchenschritt geht es durch das bestenfalls eiskalte Wasser, bis es in den Beinen zieht und kribbelt. Ein Eldorado für Kneipp-Anhänger ist der Raum Meitingen und das Lechtal. Fünf Anlagen gibt es dort, wir haben alle ausprobiert und getestet. Auf geht´s zur Kneipptour:

Westendorf Wir starten in Westendorf, dem Rolls-Royce unter den Kneippanlagen. Die Wassertretanlage außerhalb des Ortes am Schmütterle ist beliebt. Im Hochsommer bilden sich schon mal Warteschlangen am Abend. Hier gibt es fast immer die Gelegenheit zu einem Ratsch auf einer der schönen Holzbänke. Wer es ruhig haben will, genießt den freien Blick über die Felder und auf die Kirche. Nach dem Storchengang im kalten Wasser gehen die Besucher erst einmal durchs weiche Gras oder massieren ihre Fußsohlen auf den ausgelegten Steinen. Zwei oder drei Runden im Wasser? Die Meinungen gehen hier schon mal auseinander. Es gibt einheimische Profis, die auch im Winter die Anlage nutzen und über diese Frage schmunzeln können. Ein noch nicht so "gestähltes" Ehepaar, das mit dem Rad aus Gersthofen gekommen ist, hastet lieber nach zwei Runden raus, das Ziehen in den Beinen wird zu stark. Genau so soll es ja sein.

