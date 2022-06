Auf und ab bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg

Bis vor Kurzem fiel die Inzidenz im Kreis Augsburg konstant. Doch nun ist die Positiv-Entwicklung vorbei, die Zahl steigt und sinkt täglich wechselnd.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 231, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb eines Tages haben sich 119 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Ein weiterer Mensch starb an einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn im Augsburger Land 419 Menschen an dem Virus gestorben.

Bis vor Kurzem sank die Inzidenz im Kreis Augsburg konstant. Seit einigen Tagen jedoch zeigt der Blick auf die Zahlen ein ständiges Auf und Ab. So sank der Wert zum Montag (232) hin, stieg am Folgetag an, um am Mittwoch wieder zu sinken. Im Vergleich zum Vortag (220) steigt die Inzidenz nun also wieder auf 231 an. Zwar sind die Sprünge bisher recht gering, der Abwärtstrend der vergangenen Wochen ist aber klar beendet.

Corona: Die Lage in Nachbarlandkreisen

Mehrere Nachbarlandkreise haben auch lange fallende Zahlen verzeichnet, was jetzt jedoch ebenso zum Erliegen kam. In Aichach-Friedberg liegt die Inzidenz bei 286, im Donau-Ries bei 212, in der Stadt Augsburg bei 165 und in Landsberg bei 270. In Dillingen beträgt der Wert 226, in Günzburg 142. (mom)