Mit kochendem Wasser überschüttet: Frau geht mehrfach auf Ex-Mann los

Nachdem ihre Ehe in die Brüche geht, rastet eine 39-Jährige aus. Sie greift ihren Ex-Mann an und verletzt auch andere in seinem Umfeld. Nun stand sie vor Gericht.

Sie hatten sich verliebt und eine Familie gegründet. Gemeinsam bauten sie ein Haus in einer Stadt im westlichen Landkreis Augsburg und erfüllten sich den Wunsch vom eigenen Restaurant. Eine Zeit lang lief alles gut, doch irgendwann ging ihre Ehe in die Brüche. Inzwischen sehen sich die beiden nicht einmal mehr an. Vor Gericht blickt die 39-Jährige zu Boden, als ihr Ex-Mann den Saal betritt. Vielleicht schämt sie sich für das, was sie ihm angetan hat. Seit Monaten sitzt die Frau deshalb und wegen anderer Straftaten im Gefängnis. Was war geschehen?

Frau schüttet kochendes Wasser auf ihren Ex-Mann

Vor Gericht lässt die Angeklagte meist ihre beiden Verteidiger sprechen. Die räumen gleich zu Beginn des Prozesses ein, dass alles, was die Staatsanwältin ihrer Mandantin vorwirft, so stimmt. Konkret geht es darum: An einem Abend im Oktober vergangenen Jahres stürmt die heute 39-Jährige in die Küche des Restaurants, das sie mit ihrem damaligen Ehemann in einer Stadt im westlichen Landkreis aufbaute. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ehe der beiden Afghanen längst in die Brüche gegangen. Die Frau gibt später an, ihr Mann habe den Kontakt abgebrochen und lasse sie die gemeinsamen Kinder nicht besuchen. Vermutlich deshalb ist sie an diesem Tag völlig außer sich. Laut Staatsanwaltschaft brüllt die Angeklagte durch die Küche: „Hier wird heute nicht mehr gekocht.“ Sie nimmt mehrere Kochtöpfe und wirft sie herum. Als sie ihren Ex-Mann sieht, greift sie nach einem Topf mit kochendem Nudelwasser und schüttet den Inhalt in Richtung ihres Opfers. Später wird ein Arzt feststellen, dass der Mann dadurch mehrere Verbrennungen an den Händen und Füßen erlitt. Noch heute sieht man die Narben, behauptet der Geschädigte.

Nach der ersten Attacke lässt die Angeklagte nicht ab, heißt es in der Anklageschrift. Stattdessen greift sie nach einem Fleischhammer und geht auf ihr nächstes Opfer los. Der Ex-Mann kann gerade noch verhindern, dass seine Ex-Frau eine der Mitarbeiterinnen des Restaurants mit dem schweren Hammer verletzt. Er geht dazwischen und ruft die Polizei. Als die Beamten eintreffen, hat sich die Angeklagte noch nicht beruhigt, heißt es in der Anklage. Ein Polizist, der an diesem Tag von der Angeklagten ebenfalls leicht verletzt wurde, beschreibt die Frau vor Gericht als „extrem hysterisch.“

Angeklagte rastet immer wieder aus: "Bringe euch alle um"

Nach den Angriffen entscheidet ein Familiengericht, dass sich die 39-Jährige dem Haus ihres Ex-Mannes nicht mehr nähern darf. Doch die Frau denkt nicht daran, sich an die Anordnung zu halten. Einige Zeit nach dem ersten Angriff steht die 39-Jährige vor der Haustüre ihres Ex. Eine Tochter öffnet ihr die Tür. Dann rastet die Angeklagte wieder aus. In dem Haus befinden sich zu dieser Zeit ihr Ex-Mann, dessen Tochter, ein Au-Pair-Mädchen und eine Frau, die in der Anklage als Haushälterin bezeichnet wird. Mit ihr zettelt die 39-Jährige schnell Streit an. Mit einem kleinen Abstelltisch geht die Angeklagte schließlich auf die Frau los und verletzt sie an der Schulter. Dann greift sie nach einem Glas und schlägt damit auf den Hinterkopf ihres Ex-Mannes. Das Glas zerbricht, der Mann kommt mit einer Platzwunde davon und ruft erneut die Polizei. Noch bevor die Beamten eintreffen, flüchtet die Angeklagte. „Ich bring euch alle um“, soll sie noch gerufen haben, heißt es in der verhältnismäßig langen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Die Beamten können die Angeklagte schließlich vor ihrer Wohnung festnehmen. Seither sitzt sie in Untersuchungshaft.

Woher kommt all dieser Hass? Die 39-Jährige meint: „Ich wollte nie, dass es so weit kommt.“ Sie berichtet von Streit mit ihrem Ex-Mann. Näher geht sie darauf nicht ein. Offenbar geht es um die zwei gemeinsamen Kinder. „Ich habe keinen Umgang mit ihnen“, berichtet die Frau. Dabei stünde ihr der zu. Ihr Ex-Mann verweigere aber den Kontakt. „Menschlich kann man das nachvollziehen, auch wenn es die Taten nicht rechtfertigt“, meint ihr Verteidiger Helmut Linck.

Amtsgericht Augsburg verurteilt Angeklagte zu Bewährungsstrafe

Richter Ralf Hirmer sieht das ähnlich: Er verurteilt die geständige Frau, die bereits wegen Steuerhinterziehung und Beleidigung vorbestraft ist, am Ende zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren Gefängnis. Außerdem muss sie 5000 Euro an ihren Ex-Mann, 500 bzw. 750 Euro an die beiden anderen Geschädigten bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert – ohne Bewährung. Es könnte also gut sein, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegt und der Fall neu aufgerollt werden muss. Nach dem aktuellen Urteil des Amtsgerichts darf die Angeklagte, die bis dahin in Untersuchungshaft saß, den Gerichtssaal aber freien Fußes verlassen.