Ausbildung beendet – nun gehen drei neue Sicherheitswächter auf Streife

Die Gemeinden Dinkelscherben, Fischach und Gessertshausen haben sich für eine Sicherheitswacht entschieden. Nun nehmen die drei Männer ihre Arbeit auf.

Nach der Bewerbungsphase und der Ausbildung gab es für die neuen Mitarbeiter der Sicherheitswacht im Bereich der Polizei Zusmarshausen sogar einen kleinen Festakt im Polizeipräsidium, wo ihnen ihre Urkunden überreicht wurden. Immerhin wartet auf die drei Männer im Alter zwischen 41 und 58 Jahren eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Sie werden in den Gemeinden Dinkelscherben, Fischach und Gessertshausen ein wachsames Auge haben und den Bürgerinnen und Bürgern helfend zur Seite stehen. Zuvor hatten sich die drei Gemeinden in einem Gemeinderatsbeschluss für den Einsatz einer Sicherheitswacht entschlossen. In Zusmarshausen selbst hat sich der Marktrat mit einer knappen Mehrheit gegen die Sicherheitswacht entschieden. In anderen Gemeinden wie Kutzenhausen, Horgau oder Diedorf fiel die Ablehnung einstimmig aus.

Erster Einsatz für die neuen Sicherheitswächter auf den Weihnachtsmärkten

Wie Raimund Pauli, Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen, mitteilte, haben Paul Rotter aus Gessertshausen sowie Michael Roland und Georg Escheu aus Dinkelscherben bereits an den Adventswochenenden auf den Weihnachtsmärkten in Fischach und Oberschönenfeld nach dem Rechten gesehen. Ihre Einsätze würden laut Pauli "situativ angepasst an die jeweilige polizeiliche Einsatz- und Veranstaltungslage". Ausgestattet mit Funkgerät und Pfefferspray und in offizieller Dienstkleidung sollen sie als Ergänzung der polizeilichen Einsatzkräfte zu einer Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung beitragen.

Nach dem Motto "Bürger achten auf Bürger" werden sie wie wandelnde Notrufsäulen "Wahrnehmen, Melden, Helfen, Retten" sowie niederschwellig als Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger sein.

Bewerbungen für die Sicherheitswacht sind immer noch möglich

Im Frühjahr des kommenden Jahres 2023 startet das Polizeipräsidium eine neue Bewerbungsphase. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich telefonisch bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 oder beim Polizeipräsidium Schwaben Nord, Sachgebiet Einsatz 2, unter 0821/323-0 melden, um zusammen mit bereits gelisteten Interessenten die Ausbildung für die Sicherheitswacht zu absolvieren. Voraussetzung für eine Mitarbeit ist eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung. Mindestens fünf Stunden Zeit sollten die Bewerber pro Monat für ihre Streifengänge haben. (dav)

