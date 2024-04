Landkreis Augsburg

Auszeithöfe gesucht: Das steckt hinter dem Projekt

Plus Soziale Landwirtschaft Bayern hat bereits 18 Auszeithöfe etabliert, in Schwaben soll es neun weitere geben. Senioren, Demenzkranke und Landwirte profitieren davon.

Von Steffi Brand

Viktoria Lofner-Meir hat eine Mission. Die Vorsitzende des Vereins Soziale Landwirtschaft Bayern sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus den Reihen der Landwirtschaft, um Auszeithöfe anbieten zu können. In Nordbayern und Südbayern gibt es schon jeweils neun Höfe. Nun hat Lofner-Meir Schwaben mit dem Allgäu im Visier. Um die Idee publik zu machen, hat die Vereinsvorsitzende vor Kurzem bei einem Netzwerktreffen in Wörleschwang bei Zusmarshausen das Konzept der Auszeithöfe vorgestellt. Die Zeit drängt: Bis Mai braucht Lofner-Meir mindestens neun Höfe, um an die Förderung zu kommen. Was steckt hinter dem Konzept?

Wie fühlt es sich an, wenn ein Pferd die Hand berührt? Wer auf dem Land aufgewachsen ist, weiß es genau. Foto: Viktoria Lofner-Meir

Auszeithöfe sind landwirtschaftliche Betriebe, die zu speziellen Terminen zur Anlaufstelle für Senioren, Menschen mit Demenz und deren Angehörige werden. Sie besuchen die Höfe und „tauchen dabei voll und ganz ein in die Welt der Bauernhöfe“, berichtet Lofner-Meir. Viele Senioren und Menschen mit Demenz haben in ihrer Kindheit auf einem Bauernhof gelebt oder sind in ländlichen Regionen groß geworden. So sind sie trotz Demenz empfänglich für gackernde Hühner, watschelnde Enten, wiehernde Pferde oder muhende Kühe samt all der Gerüche und Eindrücke, die auf einem Bauernhof aufzuschnappen sind. Auf einem Auszeithof können Menschen mit Demenz die Welt des Bauernhofs mit allen Sinnen erleben, berichtet Lofner-Meir. So werden sie eine Weile aus ihrer Welt geholt, was sie auf ganz unterschiedliche Art emotional berührt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

