Autos mit Allrad bleiben im Kreis Augsburg auf der Überholspur

Ein Blick in die Zulassungsstatistik im Kreis Augsburg zeigt: Allradfahrzeuge und SUV sind weiter beliebt.

Allradantrieb ist beliebt und nicht nur SUV vorbehalten: Deutschland kommt weiter zunehmend auf allen vieren daher, wie die neueste Pkw-Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes ergibt: Bundesweit lag die Zahl der Allrad-Fahrzeuge Anfang 2023 bei 6,48 Millionen Pkw. Davon waren im Kreis Augsburg exakt 24.591 Fahrzeuge beheimatet. Das sind 991 mehr als im Vorjahr.

So viele Cabrios gibt es im Kreis Augsburg

Die Zahl der Menschen, die das Dach wegklappen können, um Sonnentage oben ohne zu genießen, ist geringer: bundesweit 2,21 Millionen. Im Kreis Augsburg waren zum Zeitpunkt der Bestandsanalyse 9369 Sonnenhungrige mit Cabrio registriert. Das sind 39 mehr als 2022. Cabrios haben wir im Kreis Augsburg damit 55 pro 1000 Pkw. Die beiden Werte reichen im bundesweiten Vergleich zu Platz 118 in der Allradler-Liga und zu Platz 66 in der Cabrio-Bundesliga unter 399 Städten und Kreisen. Die Spitzenplätze besetzen bayerische Landkreise: Im Kreis Starnberg gibt es mit rund 87 pro 1000 Pkw die meisten Cabrios. Bei den Allradlern führt der Kreis Miesbach mit 29 Allradlern pro 1000 Pkw die Bundesliga an.

Wer alles Allrad hat

Die meisten Allradler sind SUV, frei übersetzt die ''sportlichen Vielseitigkeitsvehikel''. Aber nicht alle: Manche fallen in die Gruppe der echten Geländewagen. Aber auch Cabrios, Sportwagen oder Hochgeschwindigkeitslimousinen und -kombis kommen mit Allrad-antrieb daher. Und bei E-Autos sind vier angetriebene Räder auch Usus. Wobei sich der Kreis zum SUV schließt, weil diese die nachgefragteste Fahrzeugklasse sind. Langer Rede, kurzer Sinn: Den SUV-Bestand, der sich ja besonderer Kritik in der Klimadebatte erfreut, in präzise Zahlen zu fassen, geht nur näherungsweise. Zumal nicht mal jedes SUV Allradantrieb hat.

Nehmen wir alle lokal zugelassenen Pkw zum Vergleich, dann liegt der Allradleranteil im Kreis Augsburg aktuell bei 14,39 Prozent. Er ist also trotz seines hohen Anteils bei den Neuwagen im Bestand noch eine kleine Minderheit.

Ein Cabrio als Neuwagenkauf kommt deutlich seltener vor als der Erwerb eines anderen Pkw-Typs: Allerdings ist das dann auch eher eine Anschaffung fürs Leben und für die sonnigen Tage darin. Die Bestandsentwicklung bei uns sieht so aus: Die Zahl der Cabrios im Kreis Augsburg stieg im Vergleichszeitraum um 0,42 Prozent oder 39 Fahrzeuge. (Anteil am Bestand: 5,48 Prozent). (zds)

