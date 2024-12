AVV streicht zum Fahrplanwechsel Samstagsfahrten, aber stärkt den Schülerverkehr

Wie jedes Jahr findet im Dezember der europäische Fahrplanwechsel statt, der zum 15. Dezember auch in der Region rund um Augsburg bei den Anbietern des Bahnverkehrs und beim Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) einige Änderungen mit sich bringt. So weist Arverio, im Bahnverkehr erkennbar an den blauen Zügen, darauf hin, dass sich im Augsburger Netz wegen zusätzlicher Fernverkehrsverbindungen die Fahrtzeiten einiger Züge verändern, sprich: Der Nahverkehr muss dem Fernverkehr Platz machen. Die Zahl der Verbindungen ändert sich jedoch nicht. Auch die Bayerische Regiobahn (BRB) empfiehlt, wegen leichter Abweichungen den Fahrplan vor Abfahrt am Montagmorgen genau durchzulesen. Die BRB bietet ab dem Fahrplanwechsel nach eigenen Angaben einen deutschlandweit einmaligen Service an: Verspätungen von mehr als 15 Minuten sind dann zusätzlich in einem WhatsApp-Kanal ersichtlich.

Die meisten Veränderungen gibt es jedoch auf den Buslinien des AVV. Und da gibt es zunächst gleich mehrere gute Nachrichten: Die Gemeinde Ustersbach, in der es bislang lediglich eine externe Buslinie auf der B300 gab, wird ab dem 15. Dezember über den Rufdienst AktiVVo in Richtung Fischach und Gessertshausen mit all seinen Ortsteilen angebunden. Damit kommt der AVV einem dringenden Wunsch der Fahrgäste nach. Auch Bürgermeister Willi Reiter hatte sich über die rund 20 neuen Haltestellen im Gemeindegebiet auf der jüngsten Gemeinderatssitzung gefreut.

Zusätzliche Verbindungen nach 13 Uhr aus der Stadt Augsburg heraus

Auch wenn der allgemeine Fachkräftemangel weiterhin nach eigenen Angaben Auswirkungen auf die Planungen im AVV-Regionalbusverkehr hat und im Vorfeld zum Fahrplanwechsel deshalb dieses Jahr bei einigen Linien Fahrten gestrichen, zusammengelegt oder verschoben wurden, werden zu einigen nachfragestarken Verkehrszeiten, vor allem im Schüler- und Pendlerverkehr, wieder mehr Busse eingesetzt. Das gilt unter anderem für Fahrten kurz nach 13 Uhr ab der Augsburger Innenstadt. Die Veränderungen im Überblick:

Stadtverkehr Gersthofen:

Die Haltestellen „Gersthofen, Strasser“ und „Gersthofen, Rathausplatz“ werden namentlich zusammengefasst zu „Gersthofen, Mitte“ mit den Haltestellen und Steigen A bis D. Die Haltestelle „Gersthofen, Festplatz“ heißt neu „Gersthofen, Gymnasium“. Die Haltestellen „Batzenhofen“ und „Batzenhofen, Gasthof Schmid“ laufen neu unter der Bezeichnung „Batzenhofen, Mitte“.

GVG-Buslinie 55: Die Fahrten ab „Gersthofen, Bahnhof“ um 8.10 Uhr und 13.47 Uhr sowie deren Rückfahrten ab „Gersthofen, Am Ballonstartplatz“ um 8.18 Uhr Und 13.55 Uhr entfallen.

GVG-Buslinie 56: Die Fahrt ab „Rettenbergen“ montags bis freitags um 19.34 Uhr fährt ohne Halt in Edenbergen nur bis „Gersthofen Bahnhof“ und von dort neu als GVG-Buslinie 57 weiter bis „Oberhausen Nord“. Täfertingen wird künftig samstags von der Anfrufsammeltaxi-Linie 27 angefahren. Künftig gibt es samstags zusätzliche Verbindungen zwischen „Gersthofen, Mitte“ und „Gersthofen, Bahnhof“.

GVG-Buslinie 57: Das Fahrtenangebot wird um drei zusätzliche Fahrten ab „Gersthofen, Mercedesring“ über „Impuls AG“ um 13.37 Uhr und 15.47 Uhr sowie ab „Gersthofen, Bahnhof“ in Richtung „Oberhausen, Nord“ um 19.45 Uhr erweitert.

GVG-Buslinie 59: Die Haltestelle „Gersthofen, Frankfurter Straße Süd“ am GVZ wird nur noch samstags angefahren. Montag- bis Freitagnachmittag entfällt am GVZ die kaum nachgefragte Fahrt um 16.12 bis 16.15 Uhr. Neu sind die Fahrten von „Oberhausen Nord“ zum GVZ montags bis freitags um 22.18 Uhr sowie die Fahrt ab „Oberhausen, Nord“ um 13.56 Uhr bis

„Gersthofen, Bahnhof“.

GVG-Nachtbuslinie 95: Die GVG-Nachtbuslinie 95 endet bereits in Biberbach. Die letzte Fahrt startet um 2.06 Uhr ab „Augsburg, Staatstheater“.

Icon Vergrößern Die Stadt Gersthofen hat eigene, grüne Busse. In der Stadt werden ab dem Fahrplanwechsel einige Haltestellen umbenannt. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die Stadt Gersthofen hat eigene, grüne Busse. In der Stadt werden ab dem Fahrplanwechsel einige Haltestellen umbenannt. Foto: Marcus Merk

Sektor 4:

AVV-Regionalbuslinie 410 Augsburg – Meitingen – Thierhaupten – Baar – Reicherstein: Aufgrund des Beschlusses der politischen Gremien im Landkreis Aichach-Friedberg zur Senkung der Kosten im Personennahverkehr müssen nachstehende Fahrten ersatzlos entfallen: die Freitagsfahrt ab „Gersthofen, Schulzentrum“ um 13.07 Uhr an Schultagen nach „Meitingen, Bahnhof“, die Fahrt montags bis freitags ab „Meitingen, Bahnhof“ um 20.22 Uhr sowie die Freitagsfahrt ab „Meitingen, Bahnhof“ um 23.20 Uhr und die Fahrt montags bis freitags ab „Meitingen, Bahnhof“ um 20.22 Uhr sowie die Freitagsfahrt ab „Meitingen, Bahnhof“ um 23.20 Uhr. Zusätzlich entfallen alle Samstagsfahrten auf dieser Linie.

AVV-Regionalbuslinie 420 Augsburg – Gersthofen – Gablingen – Achsheim – (Langweid): Die Fahrt montags bis freitags ab „Augsburg, Hbf“ um 13.20 Uhr startet sechs Minuten später um 13.26 Uhr.

SEKTOR 5:

AVV-Regionalbuslinie 500 Augsburg – Neusäß – Ottmarshausen – Hammel– Aystetten: Die zum Fahrplanwechsel 2023/24 gestrichene Fahrt ab „Augsburg, Staatstheater“ montags bis freitags um 13.17 Uhr wird wegen der starken Nachfrage wieder in den Fahrplan aufgenommen. Die Fahrt startet am Steig O der Haltestelle „Augsburg, Hbf“.

AVV-Regionalbuslinie 501 Augsburg – Neusäß – Adelsried – Bonstetten – Welden – Reutern – Emersacker/Hegnenbach: Bei der Fahrt ab „Welden, Rathaus“ um 23.10 Uhr wird die Haltestelle „Augsburg, Stenglinstraße“ zusätzlich angefahren, um eine Verknüpfung zur Straßenbahnlinie 2 zu schaffen.

AVV-Regionalbuslinie 502 Augsburg – Batzenhofen – Heretsried – Emersacker – Wertingen: Die Samstagsfahrt ab „Augsburg, Staatstheater“ um 14.10 Uhr fährt zehn Minuten früher ab.

AVV-Regionalbuslinie 506 Augsburg – Biburg – Horgau – Zusmarshausen – Baiershofen/Zusamaltheim: Die Fahrt ab „Augsburg, Hauptbahnhof“ um 13.22 Uhr montags bis freitags an Schultagen startet um 13.21 Uhr. Die Haltestelle „Streitheim“ wird nicht mehr angefahren. Die Fahrt ab „Augsburg, Hauptbahnhof“ 13.26 Uhr montags bis freitags hält auf Anmeldung beim Fahrpersonal zum Ausstieg an der Haltestelle „Streitheim“. Bei der Fahrt ab „Augsburg, Hauptbahnhof“ um 18.11 Uhr montags bis freitags wird die Haltestelle „Streitheim, Ort“ nur noch auf Anmeldung beim Fahrpersonal zum Ausstieg angefahren. Die Gemeinden entlang der Staatsstraße hatten vor ein paar Wochen zusätzlich empfohlen, bei einem Fahrtwunsch bei Dunkelheit an der Haltestelle deutlich auf sich aufmerksam zu machen, etwa mit der Taschenlampe des Smartphones. Die Zeiten im Fahrplan seien so knapp bemessen, dass die Busfahrer nicht immer auf Verdacht jede Haltestelle anfahren würden, gleichzeitig aber mögliche Fahrgäste erst spät in den Wartehäuschen zu erkannen seien.

AVV-Regionalbuslinie 509 Diedorf – Biburg – Horgau – Zusmarshausen – Wörleschwang Bei den Fahrten ab „Diedorf, Bahnhof“ um 13.18 Uhr und 15.30 Uhr montags bis freitags an Schultagen wird die Endhaltestelle „Wörleschwang, Kirche“ nur noch auf Anmeldung beim Fahrpersonal als Bedarfshaltestelle angefahren. Die Fahrten ab “Diedorf, Bahnhof” um 13.18 Uhr und 15.30 Uhr montags bis freitags an Schultagen fahren ab sofort von Steig S ab.

AVV-Regionalbuslinie 511 Hammel – Täfertingen – Neusäß – Steppach – Lettenbach – Diedorf: Bei der Fahrt ab „Diedorf, Pestalozzistraße“ um 7.14 Uhr montags bis freitags an Schultagen wird die Haltestelle „Augsburg, Stenglinstraße“ künftig regulär angefahren.

AVV-Regionalbuslinie 512 Gersthofen – Hirblingen – Täfertingen – Neusäß – Steppach/Stadtbergen – Leitershofen: Wegen des früheren Unterrichtsbeginns an der International School Augsburg in Gersthofen startet die Fahrt ab „Steppach, West“ um 7.53 Uhr montags bis freitags acht Minuten früher um 7.55 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 521 Reutern – Welden – Emersacker – Laugna – Wertingen: Bei der Fahrt ab „Wertingen, Pestalozzistraße“ um 16.10 Uhr montags bis freitags an Schultagen werden ab der Haltestelle „Kruichen“ alle weiteren Haltestellen nur noch zum Ausstieg angefahren. Die Fahrt um 17.08 Uhr montags bis donnerstags an Schultagen startet fünf Minuten später.

Icon Vergrößern Die blauen Züge von Arverio fahren im Augsburger Land. Auch dort verändern sich einige Abfahrtszeiten leicht. Foto: Stefan Puchner/dpa Icon Schließen Schließen Die blauen Züge von Arverio fahren im Augsburger Land. Auch dort verändern sich einige Abfahrtszeiten leicht. Foto: Stefan Puchner/dpa

SEKTOR 6

AVV-Regionalbuslinie 640 Leitershofen – Stadtbergen – Deuringen – Steppach – Neusäß: Wegen Verspätungen im Schülerverkehr startet die Fahrt ab „Stadtbergen, Am Leiterle“ montags bis freitags an Schultagen um 7.38 Uhr nun um 7.31 Uhr und fährt bis zur Haltestelle „Neusäß, Schulzentrum“ ohne Halt (Ankunft 7.43 Uhr). Die Fahrt ab „Leitershofen, Elmer-Fryar-Ring“ um 7.15 Uhr fährt deshalb montags bis freitags an Schultagen die Haltestelle „Stadtbergen, Am Leiterle“ nicht mehr an.

AVV-Regionalbuslinie 641 Pfersee – Leitershofen – Stadtbergen – Deuringen – Augsburg P&R West: Die Fahrt ab „Augsburg, Pfersee“ um 5.32 Uhr startet montags bis freitags bereits um 5.20 Uhr und endet anstatt in Deuringen künftig an der Haltestelle „Stadtbergen, Augsburg West P+R“. Die Fahrt ab „Leitershofen, Brunnenplatz“ um 5.22 Uhr montags bis freitags wird deshalb zeitlich angepasst und startet um 5.08 Uhr.

SEKTOR 7

AVV-Regionalbuslinie 707 Schwabmünchen – Hiltenfingen – Höfen – Scherstetten – Erkhausen – Konradshofen – Münster – Mickhausen - Schwabegg – Konradshofen – Münster – Mickhausen – Siegertshofen – Tronetshofen – Willmatshofen – Fischach – Aretsried – Reitenbuch – Wollishausen – Gessertshausen: Die Fahrt ab „Schwabmünchen, Bahnhof“ um 5.12 Uhr fährt künftig fünf Minuten früher um 5.07 Uhr. Die Fahrt ab “Gessertshausen Bahnhof” um 6.30 Uhr fährt künftig fünf Minuten früher um 06.25 Uhr.