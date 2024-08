AVV und MVV: Die Fusion ist ein ehrgeiziges Ziel

Fusioniert der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) bereits in weniger als eineinhalb Jahren mit dem Münchner Verkehrsverbund (MVV)? Diese Frage hatte in den vergangenen Tagen höchste Aufmerksamkeit. Schließlich würde der MVV zu einem der größten Tarifverbünde in Süddeutschland. Ob es allerdings klappt, den gemeinsamen Verkehrsverbund bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 auf die Beine zu stellen?

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Sailer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeitplan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis