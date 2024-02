Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Nach Ärger um Linie 704: AVV will gesamten Streckenverlauf prüfen

Plus Pendlerinnen und Pendler der Linie 704 leiden seit dem Fahrplanwechsel unter langen Wartezeiten. Die Anschlussbusse warten nicht. Der AVV muss nachbessern.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember hat der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) viel Porzellan zerschlagen. Vor allem das Vertrauen der Berufspendler in den ÖPNV scheint beschädigt zu sein. Das hat der Runde Tisch im Landratsamt gezeigt, zu dem die AVV und Landrat Martin Sailer Betroffene aus dem Staudental eingeladen hatten.

Die Kritik der Pendler hatte sich, wie berichtet, an den fehlenden Anschlusszeiten entzündet. Wer in Gessertshausen in Richtung Augsburg umsteigen muss, verpasst seit der Umstellung regelmäßig seinen Anschlusszug. Eine Stunde Wartezeit ist keine Seltenheit. „Bei zehnmal Fahren ist fünfmal der Zug weg“, berichtet ein Pendler. „Wir nehmen uns die Zeit zu pendeln“, aber ein Angebot, das ihn nur in 2,5 bis 3 Stunden von Fischach nach Augsburg bringt, sei für ihn nicht attraktiv, sagt er und fügt hinzu: „Seitdem fahre ich mit dem Auto.“ Der zusätzliche Bus, der von der AVV seit 12. Februar aufgrund der Proteste eingesetzt wurde und um 5.40 Uhr in Gessertshausen ankommt, ist für ihn zu früh.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen