AWO Schwaben erweitert Vorstand

Der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt in Schwaben (AWO Schwaben) erweitert sein Führungsteam. Benjamin Straßer wurde zum 1. Februar als neues Mitglied in den Vorstand berufen. Seit Mai 2024 ist der 42-Jährige bereits Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Organisationsentwicklung sowie Pressesprecher der AWO Schwaben. Als Vorstandsmitglied führt er nun den Bereich „Kommunikation, Organisationsentwicklung und Gesundheitshilfe“. Dabei trägt er die operative Verantwortung für die beiden Suchtkliniken in Schönau und Legau, die Psychosozialen Beratungsstellen in Memmingen und Mindelheim sowie für das betreute Wohnen für psychisch erkrankte Menschen in Kaufbeuren. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Straßer eine weitere kompetente Führungskraft mit viel Erfahrung in der Sozialwirtschaft im Vorstand haben“, so die AWO-Präsidentin Brigitte Protschka.

Fast 100-jährige Erfolgsgeschichte der AWO Schwaben

„Seit dem ersten Tag bei der AWO Schwaben bin ich begeistert von der Energie der beruflich und ehrenamtlich Tätigen“, sagt Straßer. „Das Zusammenspiel von sozialem Engagement und professioneller Unternehmensführung sehe ich als große Herausforderung und Chance zugleich.“ Nach über 15 Jahren in verschiedenen Fach- und Führungspositionen beim Caritasverband der Erzdiözese München und Freising war der Diplom-Sozialpädagoge (FH) zuletzt Geschäftsbereichsleiter Teilhabe und Inklusion bei der St. Elisabeth-Stiftung in Baden-Württemberg. „Wir blicken auf eine bald 100-jährige Erfolgsgeschichte der AWO Schwaben. Gemeinsam können wir die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft gestalten“, ist er sich sicher. (AZ)