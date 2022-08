Landkreis Augsburg

06:05 Uhr

B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen ist nun gesperrt

Wegen umfassender Bauarbeiten an der Fahrbahn ist die B300 bei Diedorf von Dienstag an in beide Richtungen gesperrt. So umfahren Sie die Baustelle.

Die B300 ist zwischen Diedorf und Gessertshausen von nun an in beide Richtungen gesperrt. Von Dienstag, 16. August, sollen bis Anfang September umfassende Straßen-Bauarbeiten erfolgen. Zufahrt zum Supermarkt und Gewerbegebiet bleibt frei Die rund 25.000 Fahrzeuge, die täglich über diese Straße rollen, müssen nun eine Umleitung nehmen. Diese führt über die Orte Biburg, Rommelsried und Deubach, in denen besonders Anwohnerinnen und Anwohner nun mit viel Verkehr rechnen müssen. Bis zum 2. September soll die gesamte Asphaltstraße erneuert werden. Das Infrastrukturprojekt kostet in etwa 1,6 Millionen Euro. Trotz der Vollsperrung bleibt die Zufahrt zum Edeka-Markt und dem Gewerbegebiet in Gessertshausen aber frei. (mom) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus So lief der erste Tag mit der gesperrten B300 für Anwohner und Autofahrer

