Backen zum Entspannen: Breitenbronner zeigt seine Glühwein-Gugelhupfe

Mindestens einmal pro Woche backt Markus Hildebrecht. Mit seiner Leidenschaft hat er es bereits zum sechsten Mal in das Zuckerguss-Magazin geschafft.

Voller Stolz präsentiert Markus Hildebrecht in der heimischen Küche seine kleinen Glühweingugelhupfe mit Orangensahne. Mit diesen hat er es in das aktuelle Zuckerguss-Magazin geschafft.

Dass Markus Hildebrecht gerne backt, rührt nicht von Ungefähr. Von 2014 bis 2017 machte der heute 25-Jährige aus Breitenbronn eine Ausbildung zum Koch, arbeitete danach noch eineinhalb Jahre in seinem Ausbildungsbetrieb. Schon vorher habe er gerne gebacken, sagt Hildebrecht. Von seinem Ausbildungsbetrieb wechselte er zu einem Hotel. Dort habe er dann eine gute Küchenchefin gehabt, die in ihm das Interesse für Patisserie, also Nachspeisen, noch weiter geweckt habe. Im Laufe der Jahre habe sich die Leidenschaft für das Backen so immer weiter verfestigt. Inzwischen arbeitet Hildebrecht nicht mehr als Koch und auch privat koche er nicht mehr so viel. Stattdessen backe er lieber, sagt er. "Backen ist mein Lieblingshobby. Dabei kann ich sehr gut entspannen."

Seit über zehn Jahren backt Hildebrecht inzwischen leidenschaftlich, mindestens einmal pro Woche. Dabei habe er sich immer weiterentwickelt. Besonders wichtig sei dem Hobbybäcker bei seinen Werken die Optik. Es müsse immer alles ganz exakt gearbeitet sein. Dafür plant er ausreichend viel Zeit ein. So könne das Verzieren des Gebäcks gut und gerne mehrere Stunden in Anspruch nehmen. "Es muss einfach gut aussehen. Wenn ein Backwerk nicht gelingt und nicht gut aussieht, mache ich mir darüber den ganzen Tag Gedanken", sagt Hildebrecht.

Seine Backwerke kommen bei Freunden und Bekannten gut an

Einen Grund, sich Gedanken zu machen, gibt es in der Regel allerdings nicht. Denn Freunde, Familie und Arbeitskollegen freuen sich immer über seine Backwerke, erzählt Hildebrecht. "Immer wenn ich irgendwo eingeladen bin, bringe ich auch etwas Gebackenes mit. Die Sachen kommen dann schon immer gut an", sagt er. Ab und zu bekomme er auch Anfragen von Bekannten, ob er etwas für sie backen könne. Dies tue er aber nur selten. "Da darf dann nichts schiefgehen. Das ist schon eine große Verantwortung, die ich nicht unbedingt haben möchte", erklärt er.

Die richtige Optik des Gebäcks ist für Hildebrecht entscheidend. Foto: Marcus Merk

Für das optimale Ergebnis achtet Hildebrecht streng auf die richtigen Zutaten. Gute Qualität sei ihm dabei sehr wichtig. "Wenn man gute Rohstoffe nutzt, bekommt man auch die besten Ergebnisse für guten Geschmack."

Der Hobbybäcker entwickelt seine Rezepte selbst

Die Rezepte für seine Backwerke entwickelt Hildebrecht selbst. Dafür suche er sich ein Grundrezept aus und überlege sich dann, wie er dieses Rezept verändern könne, damit es besser schmeckt. Er persönlich bevorzuge all die Kekse, Kuchen und Torten, die Schokolade enthalten. Für das Rezept der kleinen Glühweingugelhupfe mit Orangensahne diente ein Rotweingugelhupf als Grundrezept. Um daraus ein weihnachtliches Rezept zu entwickeln, tauschte er Rot- mit Glühwein aus und kreierte die Orangensahne. Das Rezept dazu ist Teil des aktuellen Zuckerguss-Magazins. Zum sechsten Mal ist Hildebrecht darin mit einem Rezept vertreten.