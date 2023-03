Bademeister/in verzweifelt gesucht: Fehlt im Sommer Personal im Freibad?

Plus Im vergangenen Sommer hatten viele Freibäder mit Personalmangel zu kämpfen. Droht auch heuer ein Engpass? So ist die aktuelle Lage im Augsburger Land.

Wer sich die Stellenausschreibungen der Stadt Gersthofen ansieht, stößt gleich auf vier Anzeigen für die Gerfriedswelle. Gesucht werden ein Fachangestellter für Bäderbetriebe sowie mehrere Beckenaufsichten, Reinigungskräfte und Kassierer für das Gersthofer Freibad.