Landkreis Augsburg/Günzburg

06:00 Uhr

Bahn beklagt Attacken gegen Mitarbeiter und Material in der Region

Plus Nachdem Unbekannte das DB-Infomobil zum Bahnausbau beschädigt haben, will die Bahn ihr Angebot überdenken. Angehörige des Projektteams seien beschimpft und beleidigt worden.

Von Katja Röderer

In ihrem Infomobil wollte die Deutsche Bahn (DB) die Menschen vor Ort über den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg informieren. Nach einem Vorfall in Bibertal (Kreis Günzburg) will das Projektteam der Bahn dieses Angebot nun aber überdenken. Unbekannte hatten das Infomobil in der Nacht zum 20. Oktober im Ortsteil Kleinkissendorf beschädigt. Die Bahn spricht von Sabotage. Im Laufe des Nachmittags seien Mitarbeiter des Infomobils außerdem persönlich beleidigt worden.

