Bahn sagt: Region soll ihre Forderungen zum Ausbau an den Bund stellen

Plus 28 Politiker aus der Region haben vor Kurzem ihre Forderungen zum Bahnausbau Ulm–Augsburg formuliert. Vertreter des Bahnprojekts sagen, sie seien nicht der richtige Adressat.

"Wir werden die Region mit diesem Projekt verändern", sagt Markus Baumann. "Und es wird immer jemanden geben, der stärker betroffen ist, das lässt sich nicht ändern." Der Chefplaner der Bahn will bis Ende 2024 herausgefunden haben, wo die beiden neuen Gleise für den Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg verlegt werden sollten. Ob diese Bahn-Trasse dann auch gebaut wird, entscheidet 2025 der Bundestag. Für die Bahn sind die Aufgaben damit klar verteilt: Der Bund ist der Auftraggeber, die Bahn plant. Deshalb seien die Politiker mit ihren schriftlich formulierten Forderungen bei ihnen auch an der falschen Adresse, wie Vertreter des Bahnprojekts erklären.