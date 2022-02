Bahn-Trassen: FDP stellt sich gegen Resolution aus der Region

In der Diskussion über den Bahnausbau haben sich die Augsburger Oberbürgermeisterin und die Landräte auf eine gemeinsame Position verständigt. Jetzt kommt aus dem Kreis Augsburg Gegenwind.

Kritisiert hat der Kreisvorsitzende der FDP im Augsburger Land, Christian Toth, die Haltung der CSU im Kreis Augsburg beim Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm. Die CSU-Kreistagsfraktion hatte sich hinter die gemeinsame Resolution von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber sowie der Landräte Martin Sailer (Augsburg), Thorsten Freudenberger (Neu-Ulm) und Hans Reichhart ( Günzburg) gestellt. In dieser wird gefordert, dass mit dem Bau der ICE-Strecke ein Mehrwert für die Region einhergehen müsste. FDP-Mann Toth spricht nun von einer "provinziellen Nicht-vor-meiner-Haustür-Haltung".

Bahnausbau: FDP im Kreis Augsburg stellt sich gegen Resolution

In einer Pressemitteilung nennt Toth es "bedauerlich, dass die CSU-Kreistagsfraktion den Eindruck erweckt, dass die ICE-Neubaustrecke von Augsburg nach Ulm, so wie sie heute von der Bahn geplant ist, keinen Mehrwert für die Region habe". Das Gegenteil sei richtig: Nur mit dem Bau der neuen Trasse gebe es mehr und bessere Regionalzugverbindungen für die Gemeinden im Landkreis Augsburg und mehr Fernverkehrshalte in Günzburg. Die Bestandsstrecke über Dinkelscherben sei bereits heute voll ausgelastet. Erst wenn Fern- und Güterverkehrszüge auf die Neubaustrecke ausweichen könnten, seien Verbesserungen auf der Bestandsstrecke möglich.

Die Kreistags-CSU riskiere, dass eines der wichtigsten Verkehrsinfrastrukturprojekte Schwabens scheitert, so Toth. Die Partei solle lieber über die Vorteile der Neubaustrecke aufklären, anstatt an jedem Ort andere Positionen einzunehmen. Außer der CSU haben bereits Grüne und SPD die vier Vorschläge der Bahn für den Ausbau der Bahn als unzureichend abgelehnt. (AZ/cf)

