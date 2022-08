Bahnausbau: CSU wirft Grünen "Untertanengeist" vor

Die Bahn untersucht zwischen Ulm und Augsburg weitere Varianten. Die CSU aus dem Augsburger Land verbucht das als einen Erfolg.

Als Erfolg ihrer Bemühungen reklamieren örtliche CSU-Politiker die neuen Detail-Planungen der Bahn für den Ausbau der Strecke Ulm-Augsburg. Seit dieser Woche untersucht das Unternehmen an einzelnen Streckenabschnitten neue Lösungen, die auf Anregungen aus der Region beruhen. Ob diese Vorschläge letztendlich auch zum Tragen kommen, ist aber noch nicht gesagt.

Im sogenannten Steuerungskreis der CSU, in dem Kommunalpolitiker der vom Ausbau betroffenen Kommunen zusammenkommen, schiebt man das auf die eigenen Bemühungen. „Das Einlenken in diesen planerischen Belangen ist das Resultat unseres Engagements und unserer kritischen sowie fachlich fundierten Diskussion“, ist Hansjörg Durz, Bundestagsabgeordneter für die Region, überzeugt.

Seitenhiebe gegen die Grünen

Zu einem Seitenhieb gegen die Grünen holt der Adelsrieder Kreisrat Ludwig Lenzgeiger aus. Politiker aus den Reihen der Grünen legten gegenüber der Bahn einen "Untertanengeist" an den Tag, "der genau der falsche Weg ist." Landrat Martin Sailer sowie der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz hätten "ein Fiasko verhindert". Lenzgeiger bezieht sich damit auf die Ankündigung der Bahn, nun doch die Leistungsfähigkeit der Hauptbahnhöfe Augsburg und Ulm zu untersuchen, ob diese auch für den Deutschlandtakt Mitte des kommenden Jahrzehnts ausreichend sind.

Zudem wird der Teil-Komplettumbau der Bestandsstrecke mit der Sanierung der Bahnhöfe, verbessertem Lärmschutz sowie dem Wegfall vieler befürchteter Abrisse untersucht. Der Projektchef der Bahn, Markus Baumann, hat allerdings bereits deutlich gemacht, dass diese Variante in der Umsetzung äußerst kostspielig und kompliziert werden dürfte.

Außerdem neu auf der Aufgabenliste der Planer sind eine Verschiebung des Überholbahnhofes in Richtung Zusmarshausen und eine damit verbundene deutliche Brückenabsenkung. Hinzu kommt die Aufplanung der weitgehenden Untertunnelung der Strecke sowie ihre Verschiebung zwischen Güterverkehrszentrum und Bärenkeller, weg von der Ortschaft Täfertingen. Schließlich werde zudem erwogen, ob eine mögliche Trassenvariante von der Ortschaft Adelsried auf die Südseite der Autobahn abrücken und durch weitere Untertunnelung verbessert werden könnte.

Lesen Sie dazu auch

Die weitere Arbeit und Detaildiskussion rund um die Trassen könne nur erfolgen, wenn realistische Grundlagen geschaffen würden und geklärt ist, dass der Nahverkehr in der Region nicht dem Fernverkehr geopfert werde, so die Forderung der CSU.

Das sagt der Neusässer Bürgermeister zum Bahnausbau

Um möglichst viel für die Region herauszuholen, sei es wichtig, im Vorfeld der Entscheidung bei jeder Variante möglichst lange am Ball zu bleiben, sagte der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner bei einer Veranstaltung seiner Partei in Steppach. Am Ende treffe der Bundestag auf Empfehlung der Bahn eine Entscheidung. Greiner: "Dieser Vorschlag muss deshalb vorher von uns so gut wie möglich beeinflusst worden sein." (AZ/cf)