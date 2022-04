Bahnausbau: Bleibt der Bahnverkehr im Landkreis auf der Strecke?

Plus Schon im Dezember 2025 könnten doppelt so viele Fernzüge zwischen Ulm und Augsburg unterwegs sein wie heute. Das hat Auswirkungen auf den Nahverkehr.

Viel los ist schon jetzt auf den Schienen zwischen Ulm und Augsburg. Deshalb soll die 160 Jahre alte Bahnstrecke zwischen den beiden schwäbischen Metropolen bald ausgebaut werden. Die Bahn will hier deutlich mehr Fernzüge auf die Schienen bringen, während die Region um Verbesserungen im Nahverkehr kämpft. Doch die Skepsis wächst. Wie wird sich der Nahverkehr in den kommenden Jahren entwickeln? Hat er überhaupt eine Zukunft? Landrat Martin Sailer hat jetzt Alarm geschlagen.