Bahnausbau: Grüne mit allen Plänen unzufrieden

Plus Im Grundsatz begrüßt die Partei im Augsburger Land das Milliardenprojekt. In der Ausführung aber sieht sie die Interessen der Region nicht berücksichtigt.

Deutliche Kritik äußern die Grünen im Kreis Augsburg an den mehr als zwei Milliarden Euro teuren Plänen der Bahn für den Ausbau der Strecke zwischen Ulm und Augsburg. Die vier Varianten, welche die Bahn vorgestellt hatte, haben in den davon betroffenen Orten für zum Teil heftige Proteste gesorgt (wir berichteten mehrfach).