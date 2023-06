Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Bahnausbau: Kommen die neuen Gleise an die Autobahn?

An der Zusser Autobahnauffahrt könnte eines Tages ein Bahnhalt gebaut werden, wenn hier die geplante Schnelltrasse zwischen Augsburg und Ulm verlaufen würde.

Plus Die Bestandsstrecke wird 2030 generalsaniert. Welche Auswirkungen das auf die geplante Schnelltrasse zwischen Ulm und Augsburg hat.

Von Katja Röderer

Wird schon jetzt alles entschieden beim Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg? Der Kreistag hält in Kürze eine Sondersitzung ab und die Bahn ruft am selben Tag Vertreter aus Politik, Verbänden und Initiativen zu mehreren Tagungen zusammen. Eigentlich soll erst 2024 feststehen, welche der vier möglichen Bahntrassen zwischen Ulm und Augsburg für ICE und Güterzüge die beste wäre. Doch spätestens seit bekannt wurde, dass die heutige Bahnstrecke 2030 saniert wird, stellen viele sich die Frage: Kommen die neuen Gleise für Hochgeschwindigkeitszüge jetzt also an die Autobahn?

Was aktuell beim Bahnausbau geschieht

Nein, sagt eine Sprecherin der Bahn. "Auswirkungen auf den geplanten Ausbau der Strecke Ulm-Augsburg sehen wir aktuell nicht. Die Variantenuntersuchungen gehen unverändert voran." Das Projektteam der Bahn prüft also nach wie vor, auf welcher der vier möglichen Bahntrassen ICE und TGV eines Tages mit bis zu 300 Stundenkilometern in höchstens 26 Minuten von einem Hauptbahnhof zum anderen fahren. Nach welchen Gesichtspunkten die Trassen begutachtet werden, wird derzeit mit Unterstützung der Universität Innsbruck im Dialogforum der Bahn erarbeitet. Hier kommen regelmäßig Kommunalpolitiker, Vertreter örtlicher Verbände und Bürgerinitiativen zusammen. Technische Aspekte bleiben freilich Sache der Planer. Sobald der Kriterienkatalog fertig ist, wird er den Experten übergeben, die anhand des Katalogs die vier Trassen untersuchen. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative Schwabentrasse (bischt), Jürgen Zimmermann, berichtet von dieser Arbeit am Kriterienkatalog. "Es steht noch gar nichts fest", ist er überzeugt. Alle Trassen würden ergebnisoffen untersucht. Auch die Bestandsstrecke käme seiner Ansicht nach für einen Ausbau zur Schnelltrasse infrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

