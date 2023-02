Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Bahnausbau Ulm-Augsburg: Jetzt ist die Öffentlichkeit gefragt

Plus Die Pläne für die ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg gehen als Entwurf an die Regierung von Schwaben. Schon jetzt fließen Millionen in den ökologischer Ausgleich.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Die Pläne für das Bahnprojekt Ulm-Augsburg schreiten voran. Noch im Februar wollen die Planer einen Entwurf des Raumordnungsverfahrens an die Regierung von Schwaben übergeben. Am Ende des Raumordnungsverfahrens soll jede einzelne Trassenvariante aus landesplanerischer Sicht beurteilt worden sein. Auch die Öffentlichkeit wird daran beteiligt. Im nächsten Schritt stimmt dann der Bundestag ab. Schon heute steckt der Bund als Auftraggeber des Bahnprojekts Ulm-Augsburg viel Geld in ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen