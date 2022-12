Bahnausbau Ulm-Augsburg: Profitiert die Region?

Plus Eine Studie der Uni Braunschweig betrachtet die Anschlüsse zwischen Nahverkehrszügen und Fernverkehr. Wie die Region die Suche nach der besten Trasse beeinflussen will.

Die Region soll vom geplanten Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg profitieren. Oberstes Ziel ist ein besserer Nahverkehr. Ob das am Ende auch wahr wird, ist jedoch umstritten. Der Landkreis Augsburg hat deshalb vor einiger Zeit eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Nun werden die ersten Ergebnisse erwartet.