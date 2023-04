Landkreis Augsburg

Bahnausbau: Was die Bahn von den Menschen vor Ort wissen will

Mit einem speziellen Verfahren wendet sich das Projektteam der Bahn für den Bahnausbau Ulm–Augsburg nun an die Menschen in der Region.

Plus Welche wäre die beste ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg? Um das herauszufinden, wendet sich die Bahn mit einem speziellen Verfahren an die Menschen in der Region.

Was ist den Menschen in der Region beim Bau der neuen Schnellzugtrasse zwischen Ulm und Augsburg am wichtigsten? Hat Lärmschutz oberste Priorität oder soll vor allem möglichst wenig Fläche beim Bau der neuen Trasse verbraucht werden? Das wollen die Planer des Bahnprojekts jetzt von den Menschen vor Ort erfahren. Dazu wurde ein ganzer Katalog von Kriterien zusammengestellt, die nun von den Ortsansässigen gewichtet werden sollen.

Das Projektteam der Bahn hofft darauf, dass die Schnelltrasse zwischen Ulm und Augsburg mithilfe dieses Verfahrens auf mehr Akzeptanz bei den vom Bahnausbau betroffenen Menschen stößt. Noch stehen vier Trassen zur Auswahl, im kommenden Jahr wird dann nur noch eine übrig sein. Diese Vorzugstrasse soll im nächsten Schritt ermittelt werden. Dabei wird die Region bei Burgau in einen westlichen und einen östlichen Bereich aufgeteilt, wie der Leiter des Projektteams der Bahn, Markus Baumann, erklärt. Bei Burgau treffen mehrere Trassen aufeinander. Hier ließen sie sich gut zu einer neuen Trassenvariante verbinden.

