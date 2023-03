Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth bleibt monatelang eine Baustelle

Plus Zwischen Augsburg und Donauwörth wird noch Monate gebaut. Der Fahrgastverband Pro Bahn macht Vorschläge für ein besseres Baustellenmanagement.

Auf der Bahnbaustellenstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth kündigt sich die nächste Beinahe-Vollsperrung an. Aber es gibt auch Lichtblicke für die leidgeprüften Bahnpendler im Augsburger Land. Findet zumindest Dieter Rothenfusser aus Langenneufnach, der die Situation auf den Bahnstrecken der Region als München-Pendler täglich erlebt.