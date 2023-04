Landkreis Augsburg

19:41 Uhr

Bahnhalt bei Zusmarshausen: Nicht alle sind von der Idee begeistert

Plus Im Zuge des Bahnausbaus Ulm-Augsburg könnte Zusmarshausen einen Bahnhalt bekommen. Doch es sind noch viele Fragen offen.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Braucht Zusmarshausen einen Bahnhalt bei Wollbach? An dieser Frage scheiden sich offenbar die Geister in der Region. In den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen kontrovers über die Idee diskutiert, und auch in der Politik scheint die Reaktion eher verhalten auszufallen. Das hat seine Gründe.

Konkret geht es um den Vorschlag, einen Bahnhof zwischen Zusmarshausen und Wollbach nördlich der Autobahn zu errichten, sollte eines Tages die orangefarbene Bahntrasse für ICE, TGV und andere Hochgeschwindigkeitszüge gebaut werden. Noch stehen aber drei weitere Trassenvarianten zwischen Ulm und Augsburg zur Auswahl. Im Moment ist an der orangefarbenen Trasse ein Überholbahnhof in einem Waldstück bei Wollbach vorgesehen. Der könnte an eine andere Stelle gerückt werden, um einen Bahnhalt für Pendler zu errichten.

