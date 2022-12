Bahnstrecke Ulm-Augsburg: Experten fordern Verbesserungen

Die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr macht Vorschläge, wie der Zugverkehr zwischen Augsburg und Ulm schnell besser rollen würde.

Neubau oder Ausbau: Die Debatte über die Zukunft der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg ist das große verkehrspolitische Thema im Augsburger Land. Dabei ließe sich schon an den bestehenden Gleisen einiges verbessern. Das sagt die Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr ( SPD) und beruft sich dabei auf eine Experten-Kommission. Die "Beschleunigungskommission Schiene" fordert konkrete Maßnahmen, um einzelne Bahnstrecken in Deutschland kurzfristig leistungsfähiger zu machen.

Verbesserungen für den Bahnausbau Ulm-Augsburg gefordert

Wie die Augsburger Bundestagsabgeordnete Bahr mitteilt, ist dabei ein Schwerpunkt in Bayern die Bahnstrecke Ulm-Augsburg-München. Von 18 Vorschlägen für bayerische Strecken betreffen allein neun diese Strecke. Die Kommission schlägt an folgenden Stellen sogenannte Überleitstellen, also den Einbau von zusätzlichen Weichenverbindungen zwischen den Hauptgleisen vor: in Mindelaltheim, Burgau, Kutzenhausen, Diedorf, zwischen Dinkelscherben und Freihalden, Kissing, Haspelmoor, Mammendorf und Maisach.

"Diese Vorschläge begrüße ich sehr", betont Bahr. "Mit den zusätzlichen Gleisverbindungen wird der Bahnbetrieb auf dieser Hauptstrecke insgesamt flexibler, nicht nur im Störungsfall, sondern auch im täglichen Betrieb, denn es werden mehr Überholungen über das Gegengleis möglich. Das erhöht auch die Leistungsfähigkeit insgesamt." Einen Vorteil könnte beispielsweise die vorgeschlagene Überleitstelle in Kissing für die Paartalbahn bedeuten, weil die Gleise zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Kissing flexibler genutzt werden könnten. Auch zwischen Augsburg und Dinkelscherben könnte der Nahverkehr profitieren. Bahr: "Das Schienennetz im Raum Augsburg braucht dringend mehr Flexibilität." (AZ)

