Bahnstreik: Erreichen Go-Ahead-Lokführer ihren Arbeitsplatz?

Plus Der angekündigte Streik bei der Deutschen Bahn zieht einen Rattenschwanz nach sich. Indirekt sind davon im Landkreis Augsburg auch Go-Ahead und BRB betroffen.

„Schon wieder Streik?“ Das werden sich viele Pendlerinnen und Pendler in den vergangenen Tagen gefragt haben. Zum dritten Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) einen Teil ihrer Mitglieder von Mittwoch bis Freitagabend zu einem bundesweiten Streik im Regional- und Fernverkehr aufgerufen. Der Streik betrifft vorwiegend die Deutsche Bahn, hat indirekt aber auch Auswirkungen auf andere Bahnbetriebe. Der Nahverkehr auf der Schiene in der Region Augsburg wird vor allem vom Anbieter Go-Ahead übernommen.

„Unsere Lokführer streiken nicht“, sagt Go-Ahead-Pressesprecher Winfried Karg. Dabei verweist er auf den neuen Tarifvertrag, den das Unternehmen erst in der vergangenen Woche mit der GDL vereinbart hat. Allerdings macht Karg auf ein anderes Problem aufmerksam. Denn: Es ist gut möglich, dass Lokführer und Zugbegleiter von Go-Ahead durch den Bahnstreik nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen. „Ab und zu steht im Dienstplan, dass Kollegen von uns von einem Einsatzort zum anderen mit dem ICE fahren müssen“, erklärt der Pressesprecher. Sollten diese Züge der DB aber ausfallen, führt dies auch zu Verspätungen bei Go-Ahead.