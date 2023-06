Landkreis Augsburg

Das deutet auf den Verlauf der Bahntrasse an der A8 hin

Plus Die Bahntrassen-Diskussion beschäftigt einmal mehr den Kreistag. Ein Bürgermeister fragt, "was jeder denkt", aber keiner sagt: Es geht in Richtung Autobahn.

Richard Greiner hätte es gern ganz genau gewusst: Es sei doch eigentlich unwahrscheinlich, dass nach einer Sanierung der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Dinkelscherben nur wenige Jahre später die Gleise wieder herausgerissen würden, um an selber Stelle dann die Schnellbahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg zu vollenden? Der Bürgermeister von Neusäß formulierte damit am Montag im Kreistag etwas als Frage, was sich nach seinen Worten „ja jeder denkt“: In der Debatte um die richtige Trasse für die Schnellbahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg neigt sich die Waage zu einer Lösung, die auf einen Neubau entlang der Autobahn hinausläuft.

Das sagt der Projektleiter der Bahn zur Trassendiskussion

Adressat von Greiners Frage war Markus Baumann. Der Projektleiter der Bahn versicherte eilends, dass mit der vorherigen Sanierung der bestehenden Bahnstrecke, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2030 über die Bühne gehen soll, keinesfalls eine Vorentscheidung über den Verlauf der beiden Schnellbahngleise gefallen sei. Alle vier Varianten nebst Untervarianten würden nach den vorgegebenen Kriterien überprüft. Was sollte Baumann auch anderes sagen? Die Bahn kann es sich nicht leisten, jetzt schon den Anschein zu erwecken, sie sei festgelegt. Dafür geht es um zu viel Geld und zudem muss damit gerechnet werden, dass die Entscheidungsprozesse später gerichtlich überprüft werden.

