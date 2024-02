Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Bald gehen die Kröten wieder auf Wanderschaft

Plus Der Bund Naturschutz hilft vielen Tausend Amphibien im Landkreis Augsburg bei ihrer Wanderung. Die Tiere werden aber immer weniger. Daran ist unter anderem ein Pilz schuld.

Von Marie Fichtel Artikel anhören Shape

Aus Lindau kamen schon die ersten Meldungen, dass die Kröten wieder zurück zu ihrem Geburtsteich kehren. Ihrem Instinkt entsprechend, ziehen die Tiere jedes Jahr im zeitigen Frühjahr zur Laichablage dorthin zurück, wo sie selbst geboren wurden. Der Weg kann für sie zur tödlichen Falle werden, wenn er über Straßen führt. Im Landkreis Augsburg wurden in diesem Jahr noch keine Amphibien auf Wanderschaft gesichtet. Das kann aber sehr schnell gehen, weiß Verena Fischer von der hiesigen Kreisgruppe des Bundes Naturschutz. Wann die Kröten losziehen, ist abhängig vom Wetter. "Schon ein paar warme Tage reichen aus", erklärt sie.

Mit Krötenschutzzäunen an viel befahren Straßen versucht der Bund Naturschutz, die Tiere zu schützen. Durch die Zäune können sie nicht auf die Fahrbahn, sondern werden von den Helferinnen und Helfern eingesammelt und in Eimern über die Straße gebracht. Manchmal gibt es aber auch ganz natürliche Hindernisse für die Tiere. Vor zwei Jahren etwa habe die Krötenwanderung nach einem warmen März früh eingesetzt. Im April hatte es aber erneut geschneit. "Die Kröten sind dann alle mit einer Schneehaube in den Eimern gesessen", erzählt Fischer, die selbst einen Krötenzaun betreut. Aufgrund der plötzlichen Kälte seien die Tiere wieder in Winterstarre verfallen. "Das ist kräftetechnisch sehr schwierig", sagt sie. Auch dieses Jahr bauen die ersten Ortsgruppen bereits jetzt die Krötenzäune auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen