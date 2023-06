Landkreis Augsburg

Bankvorstand zu hohen Zinsen: "Kaum noch Möglichkeit, Kredite zu vergeben"

Plus Die Krisen der Zeit sind bei der Raiffeisenbank Augsburg Land West spürbar. Eine der größten Herausforderungen ist der enorme Zinsanstieg.

Von Josef Thiergärtner

Die Raiffeisenbank Augsburger Land West spürt die Folgen der Krisen unserer Zeit. Das wurde bei der jüngsten Generalversammlung deutlich. So spiegelt sich etwa die durch den unerwarteten Krieg gegen die Ukraine ausgelöste Wirtschaftskrise in den Geschäftszahlen der Raiffeisenbank mit ihren zwölf Filialen im westlichen Landkreis und in Jettingen-Scheppach. Besonders belastend für den Bankenbereich war der im Jahresverlauf inflationsbedingte rasante Zinsanstieg.

Raiffeisenbank Augsburg Land West: Warum Wachstum nicht immer positiv ist

Mit gemischten Gefühlen betrachtet Vorstand Karl Rau deshalb den Anstieg der Bilanzsumme von 3,2 Prozent auf nunmehr 888 Millionen Euro. Warum ein Wachstum nicht immer positiv gewertet werden muss, erläuterte er den zahlreich anwesenden Mitgliedern bei der in der Rothtalhalle in Horgau abgehaltenen Generalversammlung anhand eines verständlichen Beispiels. Weil das um 3,8 Prozent gewachsene Einlagevolumen von 746 Millionen Euro nicht komplett an Kunden ausgeliehen werden kann, ist ein großer Teil in Wertpapieren angelegt. Um mit dem hohen Anteil der täglich verfügbaren Einlagen von 399 Millionen Euro Ertrag zu generieren, musste in der Vergangenheit bei Wertpapieren eine Laufzeit von fünf Jahren gewählt werden. Der fulminante Zinsanstieg von drei Prozent erforderte hohe Abschreibungen. Der Bilanzgewinn, der im Vorjahr noch bei 1,1 Millionen Euro lag, ist in diesem Jahr lediglich mit 343.000 Euro ausgewiesen. „Diese Abschreibungen von sieben Millionen Euro im Wertpapierbereich sind allerdings nur vorübergehend und fließen bei Fälligkeit der Papiere wieder zurück“, entkräftete Karl Rau die bilanztechnische Vorgehensweise.

