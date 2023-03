Baustellen-Chaos: Nun soll es zwischen Augsburg und Donauwörth besser laufen

Verkehrsminister Bernreiter nimmt Bahn und Go-Ahead ins Gebet. Die geloben Besserung. So soll es auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth zügiger vorangehen.

Auf das Baustellen-Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth folgt nun der Rüffel vom Minister. Wichtiger aber für die Kunden, da sich die Arbeiten auf der Strecke nach derzeitigem Stand bis in den November hinziehen sollen: Das Krisenmanagement von Deutscher Bahn und Go-Ahead soll deutlich besser werden. Zudem scheinen vorerst die gröbsten Engpässe überwunden.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) hat gemeinsam mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bei einem virtuellen Austausch mit Vertretern von Go-Ahead und DB Netz nachhaltige Verbesserungen beim Baustellenmanagement angemahnt: „Es kann nicht sein, dass mangelnde Koordination auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen wird.“ Vom Verkehrsunternehmen Go-Ahead verlangt Bernreiter eine professionellere Baustellenkoordination sowie belastbare Ersatzkonzepte und eine verlässliche Fahrgastinformation, vom Infrastrukturbetreiber DB Netz eine frühzeitige, verbindliche Baustellenplanung.

Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth wird wieder komplett gesperrt

Die derzeitigen Baumaßnahmen auf dem Streckenabschnitt zwischen Augsburg und Donauwörth betreffen die von Go-Ahead betriebenen Linien RE 80, RE 89 und RB 87 sowie die Linien RE 7 und RE 16, die DB Regio betreibt. Am letzten März- sowie dem ersten Aprilwochenende ist die Strecke noch einmal komplett gesperrt. Danach stehen nach Auskunft des Verkehrsministeriums vom Montag nochmals während der Sommer- und Herbstferien 2023 Bauarbeiten zwischen Donauwörth und Augsburg an.

Wie das Unternehmen Go-Ahead aber bereits am Dienstag mitteilte, dauern die Behinderungen inzwischen bis zum 10. April. Grund seien Oberleitungsarbeiten in Meitingen und Gleiserneuerungen in Treuchtlingen-Pleinfeld durch die DB Netz. Die Folge sind wieder spätere oder frühere Abfahrtszeiten sowie Zugausfälle, die durch Busse ersetzt werden - "wenn möglich", wie es in einer Pressemitteilung von Go-Ahead heißt. Schon derzeit kommt es auf der Bahnstrecke zu Behinderungen.

Augsburg-Donauwörth: Diese Züge fallen aus

Noch bis 31. März und am 4. April kommt es auf der Strecke Donauwörth nach Augsburg zu Ausfällen in den Morgen- und Abendstunden. Auf der Strecke Augsburg nach Donauwörth entfällt der Halt Langweid (Lech). Fahrgäste mit Fahrtziel Langweid steigen in Gablingen in den SEV-Bus nach Langweid um. Fahrgäste, die von Langweid Richtung Donauwörth fahren möchten, müssen zunächst die Züge der Gegenrichtung nutzen und dann in den gewohnten Zug in Gablingen umsteigen.

Verkehrsminister Bernreiter hat das bisherige Krisenmanagement bemängelt. "Wir brauchen gerade auch im Hinblick auf die noch ausstehenden Bauarbeiten ein besser abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten."

An Go-Ahead lautet eine zentrale Forderung des Verkehrsministeriums und der BEG, die im Auftrag des Freistaats den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert: Die Baustellenfahrpläne müssen auch mit DB Regio abgestimmt werden, die mit den Linien RE 7 und RE 16 auf der genannten Strecke parallel verkehrt. So soll eine einheitliche und gebündelte Fahrgastinformation gewährleistet werden.

Das versprechen Bahn und Go-Ahead

Go-Ahead hat laut Ministerium zugesichert, Baustellenfahrpläne und Schienenersatzverkehrskonzepte künftig frühzeitig zu erstellen, die Planungen mit allen Beteiligten rechtzeitig abzustimmen und die BEG im monatlichen Turnus über die Entwicklungen zu unterrichten. DB Netz hat laut Ministerium zugesichert, dass die Baustellen fahrgastfreundlich und korrekt geplant und fristgerecht an Go-Ahead übermittelt werden. Zeigen muss sich, ob diese Versprechen dazu führen, dass seltener Busse eingesetzt werden. Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte diesen sogenannten Schienenersatzverkehr als "Notnagel" bezeichnet. Er dürfe wirklich nur auf den Streckenabschnitten eingesetzt werden, auf denen auch gebaut wird. Das war bislang nicht der Fall.

Das Verkehrsministerium spricht von "erheblichen Qualitätsproblemen", die maßgeblich auf zwei Ursachen zurückzuführen seien. Zum einen war Go-Ahead aufgrund massiver Fahrzeugprobleme mit der Betriebsplanung rund um die Baustellen in Verzug geraten und hatte die Baustellenfahrpläne nicht mit der BEG abgestimmt. Zum anderen hatte DB Netz die Baumaßnahme kurzfristig noch einmal angepasst und die Baustelle von Meitingen bis nach Mertingen verlängert. Go-Ahead musste den bereits geplanten Ersatzverkehr durch einen Busnotverkehr ergänzen. In der Folge kam es zu fehlerhafter und unvollständiger Fahrgastinformation.

Go-Ahead-Chef Fabian Amini wird vom Ministerium wie folgt zitiert: "Wir sind selber nicht zufrieden mit dem, was in den vergangenen Wochen bei uns schiefgelaufen ist." Inzwischen sei man deutlich besser geworden und fahre zuverlässig und stabil. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth gelingt – soweit die Bauarbeiten dies zulassen."

Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern, sagt: "Die Fahrgäste sollen auch bei Baumaßnahmen gut an ihr Ziel kommen. Das ist auch unser Anspruch beim Baustellenmanagement, und dazu haben wir eine noch engere Abstimmung mit Go-Ahead vereinbart.“ (AZ/cf)