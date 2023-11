Bedrohte Wildbienen an der Lechleite entdeckt

Der Landschaftspflegeverband für den Landkreis Augsburg setzt sich für den Erhalt der Natur ein. Dabei gibt es neben den Folgen des Unwetters auch gute Nachrichten.

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg (LPV) setzt sich in der Region aktiv für die Natur ein. Bei der Versammlung waren die Unwetter in diesem Jahr ein Thema. Im Landkreissüden zog die Unwetterschneise durch den Biotopverbund Wertachauen zwischen Großaitingen und Bobingen, dem Verbreitungsgebiet des LPV-Maskottchens - dem Wald-Wiesenvögelchen. Die Auswirkungen sind bisher noch nicht absehbar und können erst im nächsten Jahr begutachtet werden.

Landwirte mähen im Auftrag in Biotopen

Zuerst zogen der Vorsitzende Konrad Dobler und Geschäftsführer Werner Burkhart Bilanz über das Geschäftsjahr 2022/23. Über 280.000 Euro wurden in praktische Landschaftspflegemaßnahmen, Naturschutzprojekte, Artenhilfsmaßnahmen und Umweltbildung investiert. Schlüssel der Arbeit ist laut Dobler die Zusammenarbeit mit Kommunen, Verbänden und Behörden sowie engagierten Naturschützern. Ein Dank ging an die rund 20 landwirtschaftlichen Betriebe, die mit spezieller Ausrüstung und Fingerspitzengefühl die Mäh- und Gehölzarbeiten in den Biotopen sachgerecht ausführten.

Kern der Öffentlichkeitsarbeit ist das Umweltbildungsprogramm „Natur erleben an Lech und Wertach“ mit 31 geplanten Veranstaltungen im letzten Haushaltsjahr. Im von der Sparkasse Schwaben-Bodensee gesponserten Projekt „1000 Bäume für die Zukunft“ wurden rund 40 Laub- und Obstgehölze in zehn Kommunen gepflanzt.

Neuwahlen beim Landschaftspflegeverband (von links): 2. stellvertr. Vorsitzender Alois Auer, Helmut Kugelmann, Dietrich Peter, 1. stellvertr. Vorsitzender Hans Marz, Christiane Mayer, Vorsitzender Konrad Dobler, Peter Schweiger, Geschäftsführer Werner Burkhart, Toni Brugger; auf dem Foto fehlt Johannes Kratze. Foto: Rena Wenzel

Im Rahmen der Kann-Projekte stellte der Landkreis Augsburg ein Budget in Höhe von 25.000 Euro für die Umsetzung lokaler Projekte aus den Bereichen Klimaschutz, Artenschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Auch der LPV hat einen Teil des Budgets erhalten, unter anderem für die Struktur- und Besatzmaßnahmen am Bierbächle in Hiltenfingen, bei dem in Kooperation mit dem Fischereihof Salgen Elritzen ausgesetzt wurden. Ein weiterer Teil wurde für die Anbringung von Fledermaus- und Vogelnistkästen zur Förderung der Artenvielfalt verwendet.

Auch im nördlichen Landkreis gab es viel zu tun. Bei einem Gutachten zur Wildbienenfauna an der Lechleite bei Thierhaupten wurden einige Arten nachgewiesen, die auf der Roten Liste Bayern stehen, unter anderem die vom Aussterben bedrohte Große Schmalbiene. Entscheidend für das Vorkommen der Wildbienen sind grabfähige sandige Böden für die Nestanlage, sonnige Standorte sowie genügend Nahrungsquellen in der unmittelbaren Umgebung. All das finden die Wildbienen auf den seit vielen Jahren vom LPV gepflegten wertvollen Extensivwiesen und Magerrasen.

Bessere Bedingungen für den Kiebitz schaffen

Im Geschäftsjahr 2023/24 will der Verband rund 292.000 Euro in den praktischen Naturschutz und in die Umweltbildung investieren. Neben den Pflegearbeiten sind Optimierungen für den Vogel des Jahres 2024 - den Kiebitz - in Schwabmünchen und Gennach geplant. Bei dem „Wiesenbrüter-Brutplatz-Management Schwaben“ der Regierung von Schwaben konnte in der vergangenen Saison ein Bruterfolg von 67 Flüggen erreicht werden.

In diesem Jahr standen Neuwahlen an. Die Vorstände von Landschaftspflegeverbänden setzen sich drittelparitätisch aus Vertretern der Gruppen Kommunalpolitik, Landwirtschaft und Naturschutz zusammen. In den Ämtern bestätigt wurden für die Kommunen Konrad Dobler (Landkreis Augsburg) als Vorsitzender sowie Toni Brugger (Markt Thierhaupten) und Peter Schweiger (Gemeinde Klosterlechfeld). Für den Naturschutz wurden wiedergewählt Hans Marz (Bund Naturschutz) als erster Stellvertreter des Vorsitzenden und Dietrich Peter (Landesbund für Vogelschutz), neu ins Gremium gewählt wurde Christiane Mayer (Kreisverband Augsburg-Land für Gartenbau). Als Vertreter der Landwirtschaft wurden Alois Auer (Bayerischer Bauernverband) als zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden und Johannes Kratzer (Landwirt) wiedergewählt, neu dazu kam Helmut Kugelmann (Maschinenring Augsburg). Auch die beiden Rechnungsprüfer Rupert Fiehl (Kleinaitingen) und Andreas Reiter (Oberottmarshausen) wurden für weitere vier Jahre bestätigt. Nicht mehr kandidiert hatten Sebastian Schollerer und Bernhard Frey, dessen 20-jähriges Engagement als Vorstandsmitglied besonders hervorgehoben wurde.

Für Ihre 25-jährige Mitgliedschaft erhielten die Gemeinden Allmannshofen und Langerringen eine Ehrenurkunde.